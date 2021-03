Stefania Orlando spiazza col suo abito a Live non è la D’Urso: ecco quanto costa (FOTO)

Stefania Orlando è stata ospite di Live non è la D’Urso, nella puntata di ieri, domenica 7 marzo, ed ha sfoggiato un abito che ha lasciato tutti senza parole. La terza classificata di questa edizione del GF Vip ha indossato un vestito nero lungo estremamente succinto.

Anche Barbara D’Urso è rimasta senza parole nel vedere quanto fosse audace il look scelto dalla showgirl per l’occasione. Sul web in molti hanno commentato il suo aspetto incuriositi dalla marca e dal costo del vestito. Scopriamo, dunque, tutti i dettagli.

Marca e costo dell’abito di Stefania Orlando

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso, Stefania Orlando si è presentata con un abito mozzafiato insieme a suo marito Simone Gianlorenzi. La donna si è lasciata andare in una lunga intervista, durante la quale sono stati menzionati diversi argomenti. Prima che cominciasse a parlare, però, sia la conduttrice sia il pubblico da casa sono rimasti colpiti dal look sfoggiato da lei. Nello specifico, la Orlando si è presentata con un vestito nero lungo con due vertiginosi spacchi.

Il primo era sul seno e il secondo sulla coscia. Barbara D’Urso è rimasta di stucco quando l’ha vista e le ha fatto i complimenti per la sua splendida forma. Anche il popolo del web ha cominciato a domandarsi quale fosse la firma apposta su tale abito e, soprattutto, il costo. Ebbene, l’abito in questione è firmato Elisabetta Franchi ed ha un costo di quasi 600 euro, per la precisione, molto siti lo rivendono a 590 euro. (Continua dopo le foto)

L’intervista alla terza classificata al GF Vip

Ad ogni modo, Stefania Orlando ha generato scalpore non soltanto per il suo abito mozzafiato. La dama, infatti, ha parlato molto della sua esperienza in casa e non si è tirata indietro nel parlare anche della sua vita privata. In particolar modo, si è parlato di tutto quello che è accaduto con Andrea Roncato. Su questo argomento, l’ex conduttrice Rai ha detto di essere rimasta molto male per le parole pronunciate dal suo ex marito, in quanto tutt’ora continua a volergli molto bene.

Per quanto riguarda il rapporto con uno dei suoi fratelli, poi, Stefania ha detto che la situazione è parecchio complessa, in quanto i due non hanno mai avuto un rapporto lineare. Ad ogni modo, questa potrebbe essere l’occasione giusta per mettere in chiaro e risolvere alcuni punti. (Clicca qui per il video)