Il Paradiso delle signore anticipazioni 10 marzo: Marcello organizza un furto

Le anticipazioni della puntata del Paradiso delle signore di mercoledì 10 marzo rivelano che Marcello le proverà tutte per riuscire ad incastrare il Mantovano. Il giovane arriverà addirittura ad organizzare un furto per far in modo che il malvivente venga beccato con le mani nel sacco.

Al grande magazzino, intanto, ci sarà grosso fermento. L’abito creato da Gabriella, purtroppo, ha creato molti dissensi da parte della clientela, pertanto, in molti cominceranno a non acquistare più capi all’interno del negozio. Vittorio dovrà correre ai ripari.

Anticipazioni 10 marzo: Marcello organizza un furto

Nel corso della puntata del 10 marzo del Paradiso delle signore vedremo che le minacce del Mantovano diventeranno sempre più acute. Marcello, allora, comincerà a pensare ad un piano per riuscire a risolvere la questione una volta per tutte. A tal proposito deciderà di organizzare un furto al circolo nel quale coinvolgerà anche il malvivente. Lo scopo del ragazzo sarà quello di fare in modo che Sergio Castrese venga beccato con le mani nel sacco.

Ludovica, però, non accoglierà di buon grado l’iniziativa elaborata dal Barbieri, per tale ragione, manifesterà la sua disapprovazione. Nel frattempo, vedremo che Irene farà una confessione a Rocco in merito a suo padre. Nello specifico, l’uomo ha fatto una sfuriata a sua figlia perché ha deciso di posare con il nuovo abito realizzato da Gabriella. A quanto pare, dunque, l’articolo in questione susciterà sempre più malumori.

Il Paradiso delle signore nei guai

Le voci si diffonderanno a macchia d’olio tra i clienti del Paradiso delle signore e nella puntata del 10 marzo vedremo che Vittorio dovrà correre ai ripari. La clientela comincerà a scarseggiare in quanto troppe persone si dissoceranno dall’immagine della donna che la nuova collezione dello shopping center ha divulgato. In virtù di questo, dunque, Conti si troverà in difficoltà. Il direttore dello shopping center si farà venire un’idea per risollevare le sorti del magazzino.

Nello specifico, il protagonista chiederà a Gabriella di lasciarsi intervistare dalla stampa insieme a lui. In tale occasione, i due avranno modo di spiegare il senso della scelta stilistica della dama. Questa, dunque, potrebbe essere l’occasione giusta per la dama per difendere le sue scelte. Inoltre, tutte le donne vengono chiamate a commentare per manifestare il loro punto di vista in merito a questa nuova immagine venuta fuori della figura femminile.