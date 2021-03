Oroscopo 9 marzo 2021: novità per Toro, Capricorno più loquaci

L’Oroscopo del 9 marzo 2021 esorta i nati sotto il segno del Capricorno a dialogare di più, specie nei rapporti di coppia. I Toro, invece, devono prepararsi a delle novità in campo professionale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Il lavoro non è alle stelle in questo periodo. Ci sono troppe questioni a cui badate, pertanto, cercate di essere più risoluti. L’amore, invece, promette bene, soprattutto se siete single. Apritevi a nuove conoscenze e non abbiate paura di sbagliare. La fortuna va e viene, meglio non investire troppo.

Toro. Novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Se siete in attesa di un responso o di un colloquio importante, presto otterrete delle belle soddisfazioni. In amore potrebbe sorgere qualche malinteso, mantenete la calma. Le stelle vi sorridono, periodo abbastanza fortunato, ma non fate sprechi.

Gemelli. L’Oroscopo del 9 marzo 2021 denota una giornata incentrata prevalentemente sull’amore. Questo è un periodo abbastanza particolare per il lavoro. Se non sapete quale strada intraprendere, non andate a tentativi, fermatevi un attimo e riflettete. Meglio non giocare d’azzardo in questi giorni.

Cancro. I nati sotto questo segno faranno passi in avanti per quanto riguarda i sentimenti. Talvolta è opportuno mettere da parte l’orgoglio e saper chiedere scusa. Spesso vi trincerate dietro una corazza per manifestare le vostre fragilità, non fatelo. Nel lavoro ci vuole calma, mentre la fortuna non è al top.

Leone. In campo professionale ci sono delle questioni da mettere in chiaro. Cercate di adoperare un atteggiamento diplomatico e non siate troppo irruenti. Sarebbe preferibile adoperare lo stesso atteggiamento anche per quanto riguarda l’amore. Non siate impetuosi nelle scelte, anche in quelle che riguardano le vostre finanze.

Vergine. Settimana un po’ impegnativa per quanto riguarda il lavoro. La giornata odierna vi vedrà fortemente impegnati in molte cose da fare. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete un po’ stralunati e questo potrebbe far sorgere delle domande al partner. La fortuna aiuta gli audaci.

Previsioni 9 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo non è il momento adatto per intavolare delle discussioni futili. Sia per quanto riguarda il lavoro, sia l’amore, è meglio mantenere la calma e non mettere il carro davanti ai buoi. Prestate attenzione alle vostre finanze e non fate passi più lunghi delle vostre gambe.

Scorpione. L’Oroscopo del 9 marzo vi esorta a tenere duro. Questo non è un periodo estremamente semplice per molti aspetti, ad ogni modo, a ogni cosa si trova un rimedio. Nel lavoro continuare ad impegnarvi, mentre in amore venite più in contro alle esigenze del partner. Conservate denaro più che potete.

Sagittario. Dal punto di vista del lavoro sarà una giornata all’insegna dell’attività. Essere al centro dell’attenzione nella sfera professionale è una cosa che vi aggrada, specie in questo periodo dove sentite il bisogno di essere importanti per qualcuno. In amore, invece, siate meno esigenti e logorroici.

Capricorno. Il dialogo è la cosa più importante in un rapporto. Le relazioni in crisi potrebbero giungere al capolinea proprio a causa dell’assenza di sincerità. Se ci sono cose che non gradite nel partner, non esitate a parlare. Nel lavoro, invece, meglio essere cauti e stare attenti alle persone che vi circondano. Non è il momento di tentare la fortuna.

Acquario. Giornata un po’ turbolenta per quanto riguarda il lavoro. In questo periodo siete molto impegnati e questo potrebbe portarvi ad incorrere in un po’ di stress. Ritagliatevi anche qualche momento per la vita di coppia tra i tanti impegni che avete. In campo economico bisogna rifare i calcoli per alcune spese.

Pesci. Secondo l’Oroscopo del 9 marzo, questo è un periodo abbastanza fortunato per quanto riguarda il lavoro. Ci sono entrate di denaro, anche inaspettate. Dal punto di vista sentimentale, invece, non è il caso di farsi castelli in aria. Costruite basi solide per le vostre relazioni.