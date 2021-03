Antonella Elia sulla violenta lite con Samantha De Grenet: “Sono una cafona”

Antonella Elia contro Samantha De Grenet

Domenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Tra i vari ospiti presenti in studio anche Antonella Elia. Quest’ultima ha voluto chiarire la sua posizione in merito alla forte discussione avuta con Samantha De Grenet qualche mese fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’opinionista nel talk di Barbara D’Urso ha ammesso di provare una forte antipatia nei confronti della soubrette romana, al punto che le due non si scambiano il saluto.

La collega di Pupo ha spiegato che tutto è nato a causa di un commento della rivale che l’avrebbe infastidita parecchio, dicendo che nel momento in cui se l’è trovata davanti al reality show Mediaset ha letteralmente perso le staffe. “Io sono una cafona e quindi ho reagito da cafona…sono io che sono scesa al suo livello”, ha asserito la donna.

L’opinionista lascia senza parole Barbara D’Urso

A Live, la padrona di casa Barbara D’Urso ha fatto notare alla sua ospite Antonella Elia che spesso e volentieri è indifendibile per gli atteggiamenti assunti sia al Grande Fratello Vip 5 ma anche in altre occasioni. La conduttrice si è riferita maggiorente all’aggressione verbale dell’opinionista nei confronti di Samantha De Grenet.

A quel punto l’ex ragazza di Non è la Rai ha confermato le parole della professionista napoletana e rendendosi conto delle polemiche che sono scoppiate nel reality show di Canale 5, ha lasciato senza parole Carmelita. Infatti, la Elia ha ammesso: “Tanto non lavorerò più probabilmente”. Barbarella ha voluto rassicurare la sua ospite affermando che nei suoi programmi ci sarà sempre posto per lei.

Antonella Elia incontra Pietro Delle Piane

A Live Non è la D’Urso Antonella Elia ha avuto modo di incontrare il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane all’interno del famoso ascensore. L’attore ha chiesto pubblicamente scusa alla donna che ama per tutti gli errori che ha commesso in passato. Inoltre, ha ammesso di aver sbagliato durante la loro avventura estiva a Temptation Island.

Nonostante dichiari di aver bisogno di lui nella sua vita, l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 non si sente ancora pronta a perdonarlo completamente, però a Barbara D’Urso ha confessato che anche se non sono fidanzati sono amanti.