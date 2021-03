Antonella Elia sbotta: “Samantha De Grenet è come un gatto attaccato agli zebedei”

Antonella Elia a Live Non è la D’Urso

Nella quinta edizione del Grande Fratello Vip è accaduto di tutto e di più sia tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia, ma anche tra conduttore, opinionisti e parenti dei concorrenti. Ad esempio, una delle protagoniste che ha creato scompiglio è Antonella Elia, che in cinque e mesi di programmazione di certo non si è morsa la lingua. In particolare con la sua acerrima nemica Samantha De Grenet.

Le due donne, infatti, dopo l’accesa litigata in Cucurio ora che le luci del loft di Cinecittà si sono spente non si vogliono incontrare e non si salutano nemmeno. Tuttavia non perdono tempo per lanciarsi delle frecciatine velenose a distanza.

L’attacco pubblico a Samantha De Grenet

A Live Non è la D’Urso in una clip riassuntiva con tutte le opinioni, per nulla piacevoli, di Antonella Elia una frase: “Perché si accanisce con le donne?”, ha spinto la stessa a dire la sua. “Io non mi accanisco con le donne. Ci sono state delle donne come Giulia Salemi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, che ho amato nella casa del GF. Le altre mi stanno antipatiche, confermo con tutta me stessa e non rinnego nulla. Ogni volta che incontro la De Grenet trasecolo dall’antipatia. Mi sono controllata, potrei fare anche peggio. Per me è una st****a, è come un gatto attaccato agli zebedei. Sai che sono il tipo che parla in faccia, ma lei non vuole incontrarmi, ed è meglio così”, ha fatto sapere l’opinionista del GF Vip 5.

Poi quest’ultima ha asserito di essersi abbassata al suo livello perché Samantha De Grenet per prima le ha dato dell’imbecille, quindi lei ha reagito a modo suo. “Potrei definirmi una cafona? Ma io non mi ritengo una cafona, era un litigio cretino tra donne. Io sono indifendibile e ok, ma tanto non lavorerò più”, ha ribadito l’ex di Pietro Delle Piane.

Antonella Elia dice la sua su Achille Lauro

Nel corso dell’intervista a Live Non è la D’Urso, Antonella Elia è stata un fiume in piena. Infatti, immediatamente dopo ha aggiunto anche: “Forse non sono adatta, ma il mio lavoro era esprimere la mia opinione e così ho fatto. Lei è entrata nella casa e ha da subito attaccato Stefania Orlando, poi ha fatto l’amicona. Lei è la falsa, forse gli daranno un ruolo in qualche fiction”.

Poi ha proseguito il suo sfogo contro un ex partecipante di Pechino Express, con cui aveva avuto delle forti discussioni, ovvero Achille Lauro. Nonostante tutto, lei ha apprezzato molto le sue performance al Festival di Sanremo 2021. “Dai l’ho chiamato Beethoveen e gli ho detto che sarebbe sparito, credo di avergli portato fortuna no? Per me è stato bravissimo a Sanremo. Lauro sei un figo pazzesco”, ha concluso la Elia.