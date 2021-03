Stefania Orlando chiude definitivamente con Andrea Roncato: “Non ne vale la pena, è talmente triste” (VIDEO)

Stefania Orlando parla di Andrea Roncato

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e l’ospitata a Verissimo, Stefania Orlando si è recata nello studio di Live Non è la D’Urso. Nel talk di carmelita l’ex gieffina ha avuto modo di vedere tutto ciò che l’ex marito Andrea Roncato ha detto contro di lei. Oltre all’intervista in cui ha accusato l’ex moglie di aver posto fine al loro matrimonio perché aveva un altro uomo, l’attore ha condiviso dei messaggi sui vari social network molto velenosi, che hanno lasciato senza parole la donna.

“Sono stupita, l’Andrea che conoscevo non era così”, ha fatto sapere la moglie di Simone Gianlorenzi che era al suo fianco insieme alla cagnolina Margot. Per questo motivo lei ha deciso di chiudere definitivamente qualunque tipo di rapporto con l’ex consorte. “È arrivato il momento di dare un taglio al passato, non lo nominerò più, non ne vale la pena”, ha detto l’amica di Tommaso Zorzi.

L’ex gieffina delusa dall’ex marito

In tutto questo, la padrona di casa Barbara D’Urso ha provato in tutti i modi ad alleggerire le parole di Andrea Roncato. Ricordiamo che i due sono ottimi amici, quindi lo ha giustificato dicendo che forse lui ha poca dimestichezza con i social. Quindi ha chiesto alla sua ospite di lanciare un messaggio di distensione.

Ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 sembra davvero particolarmente delusa, tant’è ha asserito: “È talmente triste quello che ho letto”. Tuttavia, la donna ha ammesso di volere ancora molto bene all’ex consorte, ma per rispettare la sua vita, ha deciso di fare un passo indietro: “Non vorrei continuare ad essere ingombrante”. (Continua dopo il video)

Io quando cancello persone dalla mia vita 🐍

(cit @trashastrale) #noneladurso pic.twitter.com/eNigMq1ZOi — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 7, 2021

Stefania Orlando parla del fratellastro Gianni

Ospite a Live Non è la D’Urso, Stefania Orlando ha voluto chiarire in che rapporti è con il suo fratellastro Gianni. Quest’ultimo e l’ex gieffina non essendo cresciuti nella stessa casa non hanno un legame stretto, tuttavia la bionda conduttrice ha ammesso di averlo sentito al telefono giorni dopo la sua uscita dal GF Vip 5.

In quell’occasione entrambi si sono ripromessi di recuperare tutto il tempo perso. Inoltre, la moglie di Simone Gianlorenzi ha deciso di lanciare un messaggio in diretta all’uomo: “Non ti ho mai chiuso le porte del mio cuore”.