Tommaso Zorzi assunto nella giuria di Amici di Maria De Filippi? L’indiscrezione

Tommaso Zorzi giurato nel serale di Amici 20? Il rumor

Senza ombra di dubbio dopo il suo trionfo alla quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è diventato il personaggio televisivo e social del momento. Infatti, da settimane si parla di lui ovunque e in tanti si domandano però quale sarà il futuro del rampollo meneghino sul piccolo schermo. Ricordiamo infatti, che il 25enne non ha mai fatto mistero di voler far parte di questo mondo. Dopo una serie di voci circolare in rete, nelle ultime ore Il Messaggero ha sganciato una bomba mediatica.

Stando a delle indiscrezioni, sembra che l’influencer possa essere uno dei giurati di Amici di Maria De Filippi. Ricordiamo che lo scorso dicembre la conduttrice pavese è stata ospite in collegamento al GF Vip 5 5 in quell’occasione ha confessato di stimare molto il ragazzo. In più, aveva detto di essere sicura che il suo futuro in televisione sarà più che positivo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo ultimamente.

Un possibile veto di Maria De Filippi su Barbara D’Urso?

Sempre su Il Messaggero si legge un’altra clamorosa indiscrezione. Infatti, oltre alla possibilità che Tommaso Zorzi possa essere nella giuria di Amici 20, ha svelato il possibile motivo dell’assenza del rampollo meneghino a Live Non è la D’Urso. Questa non presenza nel format di Carmelita sarebbe legato al presunto veto che la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe introdotto sui programmi televisivi di Lady Cologno.

E visto che il vincitore del Grane Fratello Vip 5 sembra sarà uno dei giurati di Amici di Maria De Filippi, ecco spiegata la sua assenza domenica sera dal Barbarella. Sarà andata davvero in questo modo?

Tommaso Zorzi guarda Live Non è la D’Urso da casa sua

Chi ha guardato la puntata di Live Non è la D’Urso in onda domenica sera 7 marzo 2021, avrà notato la clamorosa assenza di Tommaso Zorzi. Nonostante non fosse presente in studio, il rampollo meneghino ha comunque seguito la trasmissione comodamente da casa sua.

Infatti, nel momento in cui ha fatto il suo ingresso la sua cara amica Stefania Orlando col marito Simone Gianlorenzi e la loro cagnolina Margot, il 25enne non ha potuto far altro che complimentarsi con l’ex gieffina. “Amoreeee…Che bella che sei…”, ha asserito l’influencer.