Uomini e Donne puntata di oggi: Gemma spiazzata dalle avances spinte di Cataldo

Dopo la sfilata degli uomini, i quali si sono esibiti sul tema “L’amore come in un film”, nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo nuovamente alle avventure di Gemma Galgani. La dama verrà chiamata ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale.

La torinese si sta cimentando nella conoscenza di Cataldo, un uomo che, sin dal primo momento, è sembrato particolarmente attratto da lei. I due racconteranno di aver trascorso una serata insieme, la quale ha avuto dei risvolti parecchio piccanti.

Anticipazioni puntata di oggi: avances piccanti per Gemma

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, quella di martedì 9 marzo, vedremo che Gemma siederà al centro dello studio. La dama racconterà di aver trascorso la sera insieme a Cataldo. Lei lo ha invitato a casa sua per cenare insieme e la serata si è conclusa sul divano. In tale occasione, però, il cavaliere si è mostrato parecchio spregiudicato nei suoi confronti in quanto ha tentato, in più occasioni, un approccio fisico. Lui si è appoggiato con la testa sulle sue gambe, cosa che ha infastidito parecchio la dama.

Gemma, infatti, lo ha respinto più di una volta. Successivamente, poi, il nuovo spasimante le ha chiesto anche se potesse restare a dormire da lei, ma la dama ha rifiutato. In seguito, poi, Cataldo spiegherà che la sua è stata solo una strategia per mettere alla prova la donna. Nello specifico, lui non ama le persone che si concedono al primo appuntamento.

Relazioni multiple a Uomini e Donne

Lei reagirà molto male nell’apprendere la questione, al punto che dirà di non amare questi stupidi giochetti. Dinanzi tali parole, però, Gianni Sperti l’attaccherà dicendo che, secondo il suo punto di vista, la dama è semplicemente poco interessata al nuovo arrivato. Per tale ragione, dovrebbe solo parlare con maggiore chiarezza. Ad ogni modo, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che la Galgani dirà di essere così provata da tale incontro al punto da chiudere definitivamente con lui.

Gero, invece, riceverà la visita di due nuove dame, le quali diranno di essere state colpite da lui, ma il cavaliere ne terrà solo una, Lara. Luca, invece, avrà un confronto con Angela, Federica ed Elisabetta. La prima confesserà di essersi scambiata con il ragazzo dei baci appassionati.