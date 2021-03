Uomini e Donne, anticipazioni del 9 marzo: Cataldo importuna Gemma

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ricordiamo che l’appuntamento odierno è stato registrato nella giornata del 24 febbraio 2021. Cosa vedremo alle 14:45 su Canale 5?

Le anticipazioni fornite dal portale Il Vicolo delle News, svelano che la sfilata verrà interrotta perché ci sarà una discussione tra Maria ed Alessandro e Gianni Sperti, e subito dopo si aggiungerà anche Gemma Galgani.

Discussione al Trono over

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che Maria De Filippi lascerà un attimo da parte la sfilata e cambiare argomento. Nello specifico farà vedere un RVM di un dopo puntata dove si vede Maria e Maurizio mentre discutevano animatamente.

Gianni Sperti continuerà a criticarli perché li vede falsi e bugiardi, dovevano chiudere dopo l’hotel e invece hanno deciso di farlo in puntata perché secondo lui per aggiungersi visibilità. Poi prenderà la parola anche Gemma Galgani e Maurizio che le dirà di essere rancorosa perché non ha ottenuto da lui quello che voleva, ovvero andare oltre, qui l’opinionista la difenderà. Oltre lui prenderà le difese anche Cataldo. Poi scenderanno due dame a corteggiare Gerò ma lui ne terrà solo Lara.

Cataldo ci prova con Gemma Galgani

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne svelano che Gemma si accomoderà al centro dello studio con Cataldo. La Galgani lo ha invitato a casa sua a mangiare e poi si sono messi sul divano. In quell’occasione, però, il cavaliere è stato molto spinto, ovvero si è avvicinato più volte appoggiandosi con la testa sulle sue gambe. La torinese lo ha più volte respinto dicendo anche che lui le stringeva la mano troppo forte. Infine ha insistito per dormire dalla piemontese anche sul divano ma lei ha sempre rifiutato.

In trasmissione l’uomo dirà che l’ha voluta mettere alla prova per vedere la sua serietà perché non gli piace la donna che al primo appuntamento si concede. Ovviamente alla 71enne questi giochini non piacciono, ma Gianni Sperti l’ha attaccata aspramente. A quel punto Maria De Filippi chiederà alla Galgani se stasera si vedranno. Lui risponderà che ha il treno ma se la dama vuole può rimandarlo per stare insieme. La diretta interessata però risponderà che non ha l’umore giusto per farlo.