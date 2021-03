Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, quello che è successo nel backstage di Verissimo: “Sono ai ferri corti” (VIDEO)

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sempre più distanti dopo il GF Vip 5

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminata una settimana fa con la vittoria di Tommaso Zorzi. E proprio quest’ultimo e Giulia Salemi una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia non sono riusciti a ricucire il loro rapporto che si è rovinato al suo interno.

Il rampollo meneghino sabato scorso è stato ospite a Verissimo di Silvia Toffanin e in quell’occasione ha anche lanciato una frecciatina velenosa all’influencer italo-persiana che inizialmente era sua amica. ”Lei è una falsa. Se ora potrebbe essere una delle mie amiche? Direi di no“, ha asserito il 25enne milanese che potrebbe ricoprire il ruolo di giurato al serale di Amici 20. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sarebbe accaduto tra i due ex girffini.

Tensione dietro le quinte di Verissimo

Ma proprio dietro le quinte di Verissimo sembra sia successo qualcosa, o meglio, non si sa di preciso cosa sia accaduto. Stando a quanto riportato da Santo Pirrotta, Giulia Salemi avrebbe provato a salutare Tommaso Zorzi, che però non avrebbe risposto. Anzi il vincitore del Grande Fratello Vip 5 sarebbe andato via girandosi dall’altra parte. “Non hanno fatto pace.

Dietro le quinte di Verissimo Giulia Salemi ha provato a salutare Tommaso Zorzi si è girato dall’altra parte ed è scappato come un gatto in tangenziale. Zorzi non ne vuole proprio sapere. I due sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neanche un saluto, zero”, ha fatto sapere l’uomo. (Continua dopo il video)

Le parole di Tommaso Zorzi su Giulia Salemi

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Tommaso Zorzi ha detto la sua su colei che considerava sua amica, ovvero Giulia Salemi. Il rampollo meneghino ha detto che in realtà quando è entrata al Grande Fratello Vip 5 già avevano litigato.

“Parlo della questione del mio libro. Lei si offende per le mie battute? Allora quando ha detto che sono un cecchino e che sono una persona perfida? Non scherzava e l’ho anche sentita fare grandi cappotti su di me insieme a Pierpaolo”, ha dichiarato l’influencer 25enne.