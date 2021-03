Dayane Mello fa una triste confessione: “Sto soffrendo e non sono felice”

Dayane Mello sta soffrendo molto per la morte del fratello

Dopo la lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello é al suo quotidiano. La modella brasiliana si sta godendo ogni istante con la figlia e le persone a lei care. Ovviamente la sudamericana si é riappropriata anche dei suoi canali social e tutti i giorni trascorre del tempo ad interagire con i propri follower. Di recente però, la quarta classificata del Gf Vip 5 sembrerebbe che non stia vivendo un buon momento.

Infatti, nelle ultime ore attraverso una Storia su Instagram si é lasciata andare ad una triste confessione rispondendo ad una seguace che l’accusava di essere poco presente su IG. “Devo fare un lavoro molto grande con me stessa, in questo momento ho avuto una perdita molto grande e sto soffrendo tanto e non sono felice, ho il mio papà e mio fratello che stanno soffrendo tanto e non ho la testa in questo momento. Sto facendo il possibile per essere più presente, ma faccio tanta fatica e questo deve essere capito“, ha fatto sapere la 32enne.

La modella brasiliana parla di Rosalinda Cannavò

Sabato scorso nel corso della sua ospitata a Verissimo Dayane Mello ha avuto modo di sfogarsi sulla morte prematura del fratello Lucas. In quell’occasione la modella brasiliana ha parlato anche di Rosalinda Cannavó.

La sudamericana, in maniera molto pacata, menzionando la sua ex amica speciale ha detto: “Sono convinta che il suo percorso qui fosse già finito, che il volere di Dio fosse quello, che la sua vita fosse terminata. Io sono molto credente e voglio pensare che è in un posto migliore“. La chiacchierata con Silvia Toffanin é stata abbastanza commovente, tuttavia l’ex gieffina é riuscita ad esprimere il suo stato d’animo.

Dayane Mello non si separa più dalla figlia Sofia

Dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 5 che si è tenuta il primo marzo, Dayane Mello é tornata nelle braccia della sua figlioletta Sofia. Ricordiamo che quest’ultima è venuta al mondo dalla relazione sentimentale col suo ex compagno Stefano Sala.

La modella brasiliana é stata lontana dalla sua piccola per mezzo anno e al momento sta provando a colmare il grande dolore che prova grazie alla presenza della sua bimba. nello specifico, le due vanno a passeggiare e trascorrono delle giornate insieme, come aveva sempre sognato di fare quando era davanti alle telecamere della casa del GF Vip 5.