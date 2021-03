Rosalinda Cannavò confessa di essere stata denunciata da un ex gieffino: “Mi ha querelata” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò e l’outing a Massimiliano Morra

Nella sua lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò ne ha raccontate di bugie. A partire dai fidanzamenti con Gabriel Garko e Massimiliano Morra, ma anche per aver fatto outing a quest’ultimo. La 28enne messinese appena uscita dal loft più spiato d’Italia ha confermato ancora una volta la sua tesi.

Ovvero secondo la quale l’attore napoletano tempo fa le avrebbe confidato di essere gay. In quell’occasione il diretto interessato è sbottato nello studio di Cinecittà e sul suo profilo Instagram ha minacciato querele. Morra ha mantenuto la promessa e la denuncia è stata fatta. A confermarlo è stata Adua Del Vesco durante la sua ultima ospitata a confermato a Live Non è la D’Urso.

L’attore napoletano ha querelato la Del Vesco

Ospite nel talk domenicale di Barbara D’Urso, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò è tornata a parlare dell’outing che lei stessa ha fatto su Morra qualche mese fa nella casa del Grande Fratello Vip 5.

“Mi prendo le mie responsabilità, anzi in passato ho anche cavalcato certi gossip. Ho accettato perché mi ha dato modo di essere qui oggi e di poter fare l’attrice. Sì Massimiliano mi ha querelata. Sicuramente io all’interno della casa del GF Vip ho fatto una serie di scivoloni. Uno di questi è stato quello che ho detto di Massimiliano. Cosa posso dire? Mi prendo giustamente questa querela che mi ha appena fatto. Però devo dire anche che non mi pento di nulla in questa storia, non mi pento di quello che ho fatto”, ha detto l’ex gieffina. (Continua dopo il video)

“Ho fatto degli scivoloni nella Casa ma non mi pento di nulla” Rosalinda commenta la querela di Massimiliano Morra #noneladurso pic.twitter.com/HcrdW9Ux6u — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 7, 2021

Rosalinda Cannavò parla di Gabriel Garko

Sempre a Live Non è la D’Urso, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha detto che con Gabriel Garko è un’altra cosa. Con l’ex modello torinese sono amici ed è una persona splendida e si conoscono da tanti anni.

“Poi è grazie a lui che ho avuto il coraggio di tirare fuori quello che ho tirato fuori. Quello che ha fatto per me al GF Vip è stato forte ed è stata una cosa inaspettata. Non pensavo avrebbe fatto un gesto così grande davanti alle telecamere. Si è dimostrato un grande amico. Da oggi non prendo più in giro il pubblico”, ha dichiarato la 28enne messinese. Mesi fa, sempre nel talk di carmelita anche Lele Mora aveva sganciato una bomba su Morra dicendo che quest’ultimo era stato fidanzato con un ragazzo.