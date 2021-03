Giulia Salemi accusata di stregoneria, Pierpaolo la difende. Gaia Zorzi sbotta: “Era una bambola anti-stress” (FOTO)

La zia di Pierpaolo e la bambola voodo

Lo scorso gennaio, dopo che Elisabetta Gregoraci aveva deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5, la relazione sentimentale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli era appena sbocciata. In quell’occasione, oltre ai genitori e il fratello Giulio si erano mostrati contrariati a tale scelta, si era messa in mezzo anche la zia del 30enne lucano.

Ovvero la donna ha mosso un’accusa assurda all’influencer italo-persiana. La signora Pretelli ha realizzato dei post e poi condivisi sui social network in cui ha scritto che la modella avrebbe fatto una bambola voodoo per legare a sé l’ex Velino di Striscia la Notizia e allontanarlo dalla soubrette calabrese. (Continua dopo il post)

La zia di Pierpaolo è convinta che Gloria abbia una bambola Voodoo e che abbia conficcato uno spillo all’altezza del cuore per far dimenticare Eligreg a suo nipote. NON MI SENTO BENE #tzvip #gfvip pic.twitter.com/swxhsuirvh — ari🍀 (@annnairax) January 27, 2021

Pierpaolo prende le difese di Giulia Salemi

A distanza di qualche mese, ospite a Live Non è la D’Urso Pierpaolo Pretelli è stato messo di fronte a questo argomento. Ovviamente il secondo classificato del Grande Fratello Vip 5 ha preso le distanze da quanto dichiarato da sua zia ed ha difeso a spada tratta Giulia Salemi.

“Ci tengo a chiarire questa cosa Barbara. Voglio dire chiaro che mi dissocio da alcune affermazioni che sono state fatte da alcuni componenti della mia famiglia. Mia zia ha parlato di questa bambola voodoo che in realtà è una bambola ha regalato la sorella di Tommaso Zorzi a Tommaso”, ha asserito il 30enne lucano.

Quest’ultimo ha rivelato che a Natale è arrivato un regalo simpatico e non era una cosa voodoo, ma una bambola dell’ex di Tommaso Zorzi. “Non è che era un gioco orrendo, non c’entrava proprio con il voodoo. Giulia non c’entra nulla in questa cosa. Queste cose che sono state dette da un membro della mia famiglia non mi appartengono e mi dissocio nella maniera più assoluta“, ha precisato il ragazzo.

La reazione di Gaia Gozzi su Twitter

Attraverso il suo profilo Twitter, Gaia Zorzi ha ammesso che la bambola non era di Giulia Salemi, ma del suo fratello maggiore Tommaso. “Aiuto ragazzi è colpa mia. Comunque mi sembra assurdo dover giustificare che era una bambola anti-stress”. Ecco il post in questione: