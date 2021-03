Rosalinda Cannavò dovrà fare un intervento chirurgico: “Sto pregando, ho dolore al dente”

Rosalinda Cannavò e il dente del giudizio

E’ passata poco più di una settimana dalla chiusura della quinta edizione del Grande Fratello Vip e tutti gli inquilini sono tornati nella loro quotidianità. Tra questi anche Rosalinda Cannavò che una volta fuori si è occupata dei suoi canali social, che tra l’altro ha ricevuto la spunta blu del profilo Instagram. Inoltre, la 28enne messinese sta cercando di costruire un rapporto con i vecchi follower e con tutti gli altri che ha accumulato in questi cinque e mesi e mezzo di esposizione mediatica.

Nelle ultime ore, ad esempio, l’attrice siciliana ha raccontato una piccola disavventura che le è successa dopo l’uscita dal loft di Cinecittà e il ritorno alla vita di tutti i giorni. La fidanzata di Andrea Zenga, infatti, ha confessato ai suoi sostenitori che sta soffrendo a causa del dente del giudizio. Di conseguenza, la ragazza dovrà sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico per risolvere tale problema.

La 28enne messinese si dovrà sottoporre ad un piccolo intervento

Nello specifico, attraverso il suo account Instagram Rosalinda Cannavò ha rivelato ai follower di essersi andata dal suo dentista di fiducia per risolvere un problema estetico. In questo periodo, inoltre, l’ex gieffina sta facendo i conti con il dolore causato dal dente del giudizio. Quest’ultimo da qualche giorno non le sta dando tregua.

“Non sono riuscita a risolvere il problema del dente del giudizio che mi fa male”, ha asserito la 28enne messinese attraverso della Stories. Poi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha detto anche: “E’ posizionato in una maniera complessa, ci vuole un intervento, inoltre è infiammato e ho iniziato l’antibiotico”.

Le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò

Con delle Stories sul suo profilo Instagram, Rosalinda Cannavò ha continuato così: “In questi giorni ho un dolore. Oggi ho iniziato l’antibiotico e sto pregando affinché mi tolga un po’ di dolore”. In poche parole, per risolvere la situazione col dente del giudizio. La fidanzata di Andrea Zenga dovrà sottoporsi ad una piccola operazione chirurgica, come ha confessato lei stessa a tutti coloro che la sostengono sui social network.

Nei prossimi giorni sicuramente la diretta interessata darà degli aggiornamenti sulla sua situazione medica. Nel frattempo, sabato pomeriggio l’attrice siciliana è stata ospite in studio a Verissimo di Silvia Toffanin. Una puntata dedicata interamente ai finalisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip .