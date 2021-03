Ludovica Valli ha partorito, il gelido messaggio della sorella Beatrice: “Auguri ma…” (FOTO)

Nella giornata dell’8 marzo, Ludovica Valli ha partorito, dando alla luce la sua bambina. Ad attirare l’attenzione dei fan, però, è stato il gesto gelido della sorella Beatrice, la quale si è espressa in un modo un po’ ambiguo sui social.

Da tempo si vocifera dell’esistenza di un po’ di maretta tra le sorelle Valli e questo lieto evento sembra abbia confermato ulteriormente la situazione. Intanto, la diretta interessata ha pubblicato un messaggio rivolto a tutti i suoi fan in cui ha chiarito quali siano le condizioni di salute attuali sia sue sia della bambina.

Il messaggio di Ludovica Valli dopo aver partorito

Ludovica Valli ha appena partorito e i fan sono esplosi dalla gioia per la nascita della piccola Anastasia. L’ex tronista di Uomini e Donne, a distanza di un po’ di ore dal parto, ha trovato la forza di parlare ai suoi fan e di spiegare quali siano le sue condizioni di salute. La ragazza ha spiegato di aver fatto un parto naturale, il quale si è rivelato l’esperienza più bella di tutta la sua vita. In seguito, se i fan lo vorranno. la protagonista farà un video a parte nel quale racconterà nello specifico i dettagli di questo momento.

Ad ogni modo, la cosa più importante per lei è che la sua piccola stia bene e sia finalmente tra le sue braccia. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare con grande entusiasmo la notizia. Attraverso commenti, like e messaggi privati, infatti, sono stati in molti a far sentire il loro affetto alla protagonista. A fronte di tanto entusiasmo, però, c’è stato anche chi si è comportato in un modo un po’ glaciale. (Continua dopo la foto)

Il commento glaciale di Beatrice

Beatrice Valli, infatti, ha commentato la notizia attraverso le sue Instagram Stories, ma lo ha fatto in un modo che molti hanno reputato glaciale. Nello specifico, la donna ha fatto gli auguri a Ludovica Valli che ha partorito e spera di poterla vedere presto. A causa del covid, infatti, non è possibile avere contatti in queste circostanze, pertanto, bisogna attendere che la ragazza venga dimessa e torni a casa sua.

La dama, però, è stata alquanto rapida e fredda nel mandare questo messaggio a sua sorella, che peraltro non è stato neppure condiviso dalla diretta interessata. Subito dopo aver accennato alla vicenda, infatti, Beatrice è passata ad altro e si è soffermata solo sulla celebrazione della festa della donna.