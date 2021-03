DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dell’11 marzo: l’amarezza di Sanem

Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Nuovo spazio dedicato agli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca della rete ammiraglia Mediaset che fa compagnia al pubblico italiano dallo scorso giugno. Ormai mancano pochissime puntate all’epilogo e i telespettatori non vedono l’ora di vedere insieme i loro beniamini.

Cosa accadrà nella prima parte della puntata italiana numero 135 in onda giovedì 11 marzo 2021? Gli spoiler rivelano che Can e Sanem saranno alle prese con un riavvicinamento, ma in tenuta si verrà a sapere che Yigit ha chiesto alla Aydin di sposarlo. Ovviamente i genitori della scrittrice saranno titubanti sull’iniziativa dell’editore. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà domani pomeriggio.

Can e Sanem si riavvicinano, lo spettro di Yigit li separa di nuovo

Le anticipazioni della prima parte dell’episodio 135 di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 11 marzo 2021, svelano che Can e Sanem proveranno in tutti i modi a riavvicinarsi, ma con fatica. nel frattempo però, alla tenuta si spargerà la notizia della proposta di matrimonio di Yigit alla scrittrice. A quel punto nascerà immediatamente una sorta di gara con lo scopo di far rinascere il rapporto fra la Aydin e il fotografo.

A preoccuparsi saranno anche Mevkibe e Nihat. Infatti, i genitori della ragazza non sanno se essere d’accordo con la proposta dell’editore oppure se rivalutare il Divit. Cosa faranno i due negozianti? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.

La programmazione pomeridiana di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua al pomeriggio la storia d’amore di Can e Sanem nella soap opera turca di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Una programmazione che va in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:45 alle 17:10 circa su Canale 5. Alle 17.15 va poi in onda Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Questo significa che la puntata della serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir dura meno di mezz’ora, facendo irritare molto i telespettatori.

Ricordiamo infine, che gli episodi sono disponibili su Prime Video e su SkyGo. Mentre dopo la messa in onda su Canale 5, le puntate in questione vengono caricate sul portale web gratuito Mediaset Play dove possono essere viste anche in streaming.