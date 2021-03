Il Paradiso delle signore trama 11 marzo: protesta fuori al grande magazzino

La trama della puntata di giovedì 11 marzo del Paradiso delle signore rivela che le speranze di Vittorio di acquietare gli animi dei clienti del grande magazzino verranno deluse. Un gruppo di donne bigotte, infatti, darà luogo ad una vera e propria protesta contro le scelte stilistiche fatte di recente.

Marcello, invece, continuerà a tramare contro il Mantovano e stavolta si rivolgerà ad una vecchia conoscenza del malvivente per riuscire ad incastrarlo. Tra Ludovica e Adelaide, invece, è pace fatta e la contessa farà una proposta inattesa alla ragazza.

Protesta al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata dell’11 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà speranzoso dopo l’intervista rilasciata alla stampa. Il direttore crede e spera che le sue parole siano servite a placare il polverone che si è sollevato dopo il lancio dell’abito british di Gabriella. Purtroppo per lui, però, c’è ancora una fetta abbastanza consistente di donne contrarie a questa scelta. Per tale ragione, nell’episodio in questione assisteremo ad una vera e propria protesta al di fuori dello shopping center.

Conti sarà sempre più demoralizzato, almeno fino a quando sua moglie Marta non riceverà una telefonata. Questo evento consentirà al direttore di riaccendere la speranza di vedere la luce al di là del tunnel. Su di un altro versante, invece, vedremo che Ludovica e Adelaide faranno la pace. La contessa, perdonerà definitivamente la fanciulla al punto da farle una proposta inaspettata.

Trama 11 marzo: Marcello si rivolge a Vinicio

La donna le offrirà la possibilità di diventare la nuova vicepresidentessa del Circolo andando, di conseguenza, a ricoprire il ruolo di Fiorenza Gramini. La giovane Irene, invece, proprio non riuscirà a trovare un punto di equilibrio con suo padre, per tale motivo, avrà una nuova e pesante discussione. Nella puntata dell’11 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo che Maria deciderà di aiutare la ragazza, malgrado non nutra molta simpatia per lei. Pertanto, le offrirà di venire a dormire con lei e Anna.

Marcello, invece, continuerà a progettare il piano contro il Mantovano. Per essere sicuro di riuscire nel suo intento, il giovane deciderà di schierare l’artiglieria pesante. A tal proposito, si rivolgerà ad una vecchia conoscenza del malvivente, stiamo parlando di Vinicio. Il piano che ha in mente il Barbieri è parecchio pericoloso, pertanto, non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.