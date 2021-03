L’Oroscopo del 10 marzo 2021: novità per Cancro, Bilancia più ottimisti

L’Oroscopo del 10 marzo 2021 denota una giornata all’insegna dei cambiamenti per i Cancro. I Bilancia, invece, dovrebbero essere un po’ più ottimisti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momento di ripresa per i nati sotto questo segno. I periodi burrascosi vanno e vengono, pertanto, fatevi coraggio e andate avanti per la vostra strada. In amore ci sono delle sorprese, specie per i single. Il lavoro procede senza troppi intoppi, non lasciatevi influenzare dalle apparenze.

Toro. Chi insiste, resiste e conquista. In questo periodo andranno avanti coloro i quali saranno in grado di dimostrare forza e impegno. Dal punto di vista lavorativo non bisogna battere la fiacca. In campo sentimentale, invece, dovete essere un po’ meno inflessibili ed esigenti.

Gemelli. L’Oroscopo del 10 marzo 2021 denota una giornata molto positiva per i nati sotto questo segno. Se siete in coppia, ritagliatevi qualche momento da trascorrere insieme al partner. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, avrete le idee molto più chiare rispetto al passato.

Cancro. I nati sotto questo segno saranno impegnati con la risoluzione di un conflitto o di una questione burocratica. Questo potrebbe portare un po’ di malumori e momenti di tensione. Ad ogni modo, liberarvi dei pesi che avete vi aiuterà a sentirvi decisamente più leggeri e in sintonia con il mondo.

Leone. Miglioramenti dal punto di vista professionale. Se ci sono delle discussioni in sospeso, cercate di risolverle quanto prima in quanto questa giornata promette molto bene. Anche dal punto di vista sentimentale è meglio non rimandare a domani i chiarimenti.

Vergine. Se avete avuto delle recenti discussioni con una persona a voi vicina, aspettate un po’ di tempo e lasciate sbollire. Nel lavoro ci sono delle questioni da risolvere che potrebbero portarvi dei malumori. Cercate di mantenere la calma e di non perdere la pazienza al primo intoppo.

Previsioni 10 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siate più ottimisti. Coloro i quali stanno per cominciare un nuovo progetto devono prestare molta attenzione ai pro e i contro. Ad ogni modo, non siate troppo rigidi con voi stessi e troppo esigenti. In campo sentimentale, invece, si respirerà un clima decisamente più disteso.

Scorpione. In questo periodo siete un po’ polemici e questo potrebbe portare alla nascita di discussioni in amore. Anche nel lavoro è meglio mantenere un profilo basso ed evitare di esprimere le vostre opinioni, a meno che non vi vengano espressamente chieste. Occhio alle uscite di denaro.

Sagittario. L’Oroscopo del 10 marzo denota una giornata all’insegna dell’amore. Siete desiderosi di mettervi in gioco e di cimentarvi in nuove relazioni. Se, invece, siete in coppia, ritagliatevi momenti da trascorrere con il partner. Nel lavoro mantenete la calma dinanzi le provocazioni.

Capricorno. Se avete posto dei freni in campo sentimentale, questo è il momento di abbandonarsi completamente. Fidatevi un po’ di più del vostro istinto e del vostro cuore. Nel lavoro, invece, mettete da parte l’emotività e mostrate lucidità nel caso in cui stiate per prendere decisioni importanti.

Acquario. Le cose da fare sono tante e anche la voglia è parecchia, tuttavia, le circostanze potrebbero limitare parzialmente le vostre azioni. Non amate sentirvi controllati, né in amore né nel lavoro, pertanto, quando questo accade cominciate ad essere irascibili. Siate chiari sotto questo punto di vista con il partner.

Pesci. La giornata è un po’ burrascosa. Il periodo è tutto sommato positivo, tuttavia, dovete prestare attenzione a qualche piccolo incidente di percorso. In campo lavorativo dovete essere più attenti, mentre in quello sentimentale dovreste essere un po’ meno accondiscendenti.