Sanremo nella bufera per il mancato tributo a Stefano D’Orazio, parla la moglie: “Mancanza di rispetto”

In questi giorni è in atto una sorta di rivolta sul web contro Sanremo a causa del mancato tributo a Stefano D’Orazio. Stando a quanto previsto dalla scaletta dell’ultima puntata, questo momento sarebbe dovuto andare in onda alle 2 di notte.

La scelta, già di per sé, aveva fatto storcere il naso alla famiglia del cantante scomparso, in quanto è assurdo trattare un argomento così toccante ad un’ora così tarda. Come se non bastasse, poi, tale momento è stato tagliato dalla scaletta facendo finire nel dimenticatoio la questione. A tal proposito si è espressa Tiziana Giardoni.

Tutti contro Sanremo per il mancato tributo a Stefano D’Orazio

La moglie del defunto Stefano D’Orazio, Tiziana Giardoni, si è lasciata intervistare dal Corriere della sera ed ha parlato del mancato tributo a suo marito a Sanremo. Amadeus e Fiorello avrebbero dovuto trattare la questione durante l’ultima puntata, ma l’evento è stato cancellato all’ultimo momento senza un preavviso. I membri dei Pooh hanno già palesato il loro estremo dissenso attraverso i rispettivi profili social. Tra i più adirati c’è stato certamente Red Canzian, il quale ha reputato questo atteggiamento davvero orrendo.

Ad ogni modo, dopo i dissensi e i malumori di molte persone vicine all’artista scomparso, da poco è arrivata anche la replica della moglie di Stefano. Nel corso dell’intervista, Tiziana ha detto di non essere arrabbiata per quanto accaduto quanto, piuttosto, estremamente delusa. Sia lei sia sua madre hanno atteso fino alle 2 di notte aspettando che venisse ricordato D’Orazio sul palco dell’Ariston, ma questo non è mai accaduto.

Le parole di Tiziana Giardoni

Tiziana ci ha tenuto a precisare di non avercela con Fiorello e con Amadeus, che comunque reputa degli amici, tuttavia, non ha potuto non manifestare il suo dissenso sulle scelte degli autori. La donna in questione ha chiarito che sarebbe bastato anche spiegare i motivi di questo taglio improvviso. Il tutto, dunque, le è sembrato una grande mancanza di rispetto. Nel frattempo, nessun membro della settantunesima edizione del Festival di Sanremo si è espresso sul mancato tributo di Stefano D’Orazio.

Né Amadeus, né Fiorello hanno espresso il loro punto di vista sulla vicenda chiarendo per quale ragione si sia deciso di agire in questo modo. Tiziana, invece, dopo essersi sfogata durante l’intervista, ha pubblicato il link che rimanda al sito sul suo profilo Instagram proprio per far in modo che tutti i suoi fan leggano ciò che ha rilasciato.