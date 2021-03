Alfonso Signorini deluso da Carlotta Dell’Isola e poi critica Pupo e Antonella: i motivi

Nel corso di una recente intervista di Alfonso Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore del programma ha palesato il suo punto di vista su alcuni volti del GF Vip, tra cui Carlotta Dell’Isola. Il direttore di Chi ha espresso il suo dissenso verso la ragazza per il percorso a cui ha dato luogo.

In seguito, poi, ha commentato anche i ruoli di Antonella Elia e Pupo in qualità di opinionisti e non ha potuto fare a meno di tirare qualche frecciatina. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato post GF Vip 5.

I preferiti di Alfonso e la delusione su Carlotta Dell’Isola

Alfonso Signorini non l’ha mandata certamente a dire nel corso della sua ultima intervista ed ha commentato in modo negativo il percorso di Carlotta Dell’Isola nella casa di Cinecittà. Il protagonista è stato invitato a dichiarare chi fossero i suoi preferiti e chi, invece, lo avesse deluso. Ebbene, nella prima categoria sono annoverati Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Sulla prima ha detto di essere felicissimo che sia arrivata terza in quanto la stima moltissimo come donna e come professionista.

Su Pretelli, invece, ha ribadito che si augurava vincesse lui, mentre sul vincitore ha detto che è stato tra i suoi preferiti sin dal primo momento. Tuttavia, a fronte di persone che lo hanno colpito positivamente, c’è anche chi lo ha deluso. La persona che ha rispecchiato meno le sue aspettative è stata Carlotta. Nello specifico, il conduttore del reality show ha fatto un confronto con la precedente partecipazione della donna a Temptation Island.

Signorini su Pupo e Antonella

In tale occasione, infatti, Carlotta Dell’Isola riuscì ad emergere in modo esemplare, pertanto, Alfonso Signorini si aspettava lo stesso anche in questa occasione. Purtroppo, però, la ragazza si è lasciata eclissare dal resto dei coinquilini divenendo un personaggio alquanto spento all’interno della casa. In merito ai due opinionisti, invece, il giornalista si è scusato in quanto spesso gli ha rubato la scena.

Inoltre, ha criticato Pupo per il fatto che spesso si sia reso protagonista di battute inopportune dette in momenti sbagliati. Sulla Elia, invece, ha detto di non aver apprezzato il suo essere troppo inflessibile con i concorrenti, senza mai cambiare idea rispetto alle sue opinioni iniziali. Sull’ipotesi di una nuova conduzione del reality di Canale 5, infine, Signorini è stato parecchio vago.