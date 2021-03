Uomini e Donne, Massimiliano ha finto imbarazzo durante la sfilata? La carriera “segreta” del tronista (FOTO)

Nella puntata dell’8 marzo di Uomini e Donne è andata in onda la sfilata del parterre maschile in cui si è esibito anche il tronista Massimiliano. Il giovane si è mostrato profondamente imbarazzato, al punto da entrare ed uscire di scena più volte.

Il motivo risiede nel fatto che lui non sia abituato alle telecamere e a stare al centro dell’attenzione, ma la verità non sembra essere affatto questa. Sul web, infatti, sono state diffuse altre segnalazioni alquanto pesanti contro di lui.

L’imbarazzo di Massimiliano a Uomini e Donne era finto?

Massimiliano Mollicone si è presentato alla corte di Maria De Filippi come un ragazzo estremamente genuino e spontaneo. Durante la sfilata, infatti, si è emozionato finendo per dimenticare il discorso che avrebbe dovuto recitare. Subito dopo la sua esibizione, però, sul web hanno cominciato a diffondersi delle opinioni negative da parte dei telespettatori. Moltissime persone hanno reputato il suo un vero e proprio show solo per passare per quello ingenuo e poco avvezzo al mondo dello spettacolo.

In realtà, come già trapelato in precedenza, Massimiliano ha recitato in alcuni film e non solo. Adesso sono spuntati anche video e foto che ritraggono il ragazzo intento a sfilare in passerella per alcuni brand famosi. In tali clip, il giovane appare completamente tranquillo e disinvolto, un atteggiamento decisamente in contrasto con quello attuato nel programma della De Filippi.

La carriera “segreta” del tronista

Entrando nel dettaglio, dunque, il timido Massimiliano di Uomini e Donne non è così impacciato come vuole far credere. Nell’anno 2018, infatti, ha fatto il modello per alcuni brand. Il servizio in questione fu realizzato da Rai 2 e il giovane apparve sull’emittente in questione sfoggiando un atteggiamento spavaldo. Il pubblico da casa, dunque, sta cominciando a credere che si tratti dell’ennesimo personaggio flop.

In molti hanno chiarito che non c’è nulla di male ad aver fatto l’attore o il modello. Il malumore, però, nasce nel momento in cui sia il ragazzo sia la produzione tentano inesorabilmente di nascondere questo aspetto della vita del tronista. Ad ogni modo, dopo la diffusione di queste segnalazioni né il diretto interessato né la redazione del programma sono intervenuti per chiarire meglio la vicenda. Pertanto, non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà la vicenda e se il giovane riesca a far cambiare idea alle persone che lo accusano.