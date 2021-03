Rosalinda Cannavò cambia idea su Dayane Mello, l’appello: “Ti vorrei abbracciare” (FOTO)

Rosalinda Cannavò si avvicina a Dayane Mello

Martedì è stata una giornata molto particolare per Dayane Mello perché un mese fa suo fratello Lucas è venuto a mancare a causa di un incidente e avrebbe compiuto gli anni. Doveva essere un giorno di festa, ma che invece sarà pieno di dolore non solo per la modella brasiliana, ma anche per tutta la sua famiglia. Per questo motivo, nonostante le divergenze avute all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, recentemente Rosalinda Cannavò ha voluto farle sentire la sua vicinanza.

La 28enne messinese ha fatto un gesto social che ha spiazzato tutti i follower. In primis ha condiviso su Instagram un collage di scatti che mostrano loro due insieme, e subito dopo nella didascalia ha scritto il seguente messaggio: “Ti vorrei tanto abbracciare come ho sempre fatto…”. Un gesto che i sostenitori della siciliana hanno come un possibile riavvicinamento alla sudamericana.

L’appello di Rosalinda a Dayane

Sempre sul post pubblicato su Instagram, Rosalinda Cannavò ha approfittato della situazione per fare una richiesta a Dayane Mello. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha esplicitamente chiesto alla sudamericana di lasciarsi alle spalle vecchie incomprensioni e cercare di andare avanti.

“Lasciamo indietro quello che non serve. #CiaoLucas #Rosmello…”, ha scritto la neo fiamma di Andrea Zenga sul noto social network. In pratica, sembra proprio che l’attrice siciliana voglia riavvicinarsi alla modella brasiliana. La diretta interessata sarà disposta a ricominciare la loro amicizia? (Continua dopo la foto)

Dayane Mello e le belle parole per la festa della donna

In occasione della festa delle donne, anche Dayane Mello ha voluto dire la sua. anche In quell’occasione l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha condiviso sul suo account Instagram un suo selfie, e nella didascalia ha scritto: “Voglio congratularmi con tutte le donne, anche se so che ogni giorno è nostro, giorni fatti da donne fantastiche, in lotta, potenti…”.

Frase che è stata pienamente apprezzata da tutti coloro che la seguono sul social network e che ovviamente le hanno manifestato il loro affetto e vicinanza con reazioni e commenti. Ecco il post in questione: