Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo in crisi? Lei: “Nate le prime discussioni”

Sophie discute con Matteo quando sono lontani

Da circa un mese il Trono classico di Uomini e Donne ha tre nuovi tronisti. Prima di loro però, oltre a Davide Donadei che ha scelto Chiara rabbi c’era anche la giovanissima Sophie Codegoni.

La 18enne dopo un lungo cammino ha deciso di uscire dal dating show di Maria De Filippi con Matteo Ranieri. Lontani dai riflettori e dalle telecamere, i due ragazzi stanno vivendo delle forti emozioni.

Tuttavia, in una recentissima intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti, la ragazza ha fatto la seguente confessione: “Quando stiamo insieme sono felice, ma quando Matteo è lontano mi manca e nascono le prime discussioni. Discutiamo della distanza che c’è tra di noi”.

Matteo Ranieri e l’ex tronista ringraziano Maria De Filippi

Nonostante la giovane età, l’ex tronista Sophie Codegoni è stata in grado di tenere testa a tutti i suoi spasimanti che sono arrivati a Uomini e Donne per corteggiarla. Inoltre, ha sempre dimostrato di avere un carattere molto forte e deciso e più delle volte dei ragazzi sono fuggiti via da lei perché è difficile da domare. La padrona di casa Maria De Filippi è stata in grado di metterla a suo agio anche se ha soli 18 anni e questa sua scelta l’ha ripagata.

Nonostante gli scontri con gli altri, a metà percorso è arrivato Matteo Ranieri che è stato in grado di conquistare il suo cuore con educazione, rispetto e gentilezza. Da qualche settimana i due giovani sono felici e ha avuto parole al miele per la conduttrice pavese: “E’ come una seconda mamma per me. Mi bastavano i suoi sguardi per rassicurarmi. E mi ha sempre detto di essere me stessa”.

Sophie Codegoni vorrebbe partecipare al Grande Fratello Vip

Da poco più di una settimana, dopo quasi sei mesi di programmazione, è giunto al termine il Grande Fratello Vip 5 con la vittoria di Tommaso Zorzi. A tale proposito, l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni ha fatto una confessione ben precisa: “Mi piacerebbe partecipare perché mi permetterebbe di farmi conoscere. Ma anche il ruolo di opinionista non mi dispiacerebbe”. Alfonso Signorini o un suo possibile sostituto prenderà a carico l’appello della 18enne?