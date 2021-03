Floriana Secondi fuori da L’Isola dei Famosi si scaglia con Ciacci. Lui: “Sceneggiata cafona”

Giovanni Ciacci escluso da L’Isola dei Famosi 15

In una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, in studio da Barbara D’Urso erano presenti Floriana Secondi che si è pesantemente scagliata contro Giovanni Ciacci. Il motivo? Secondo l’ex gieffina per non essere stata scelta come naufraga della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi che prenderà il via lunedì prossimo. La verace romana in queste ultime settimane si è mostrata particolarmente dispiaciuta per tale scarto, accusando l’opinionista di essere stato scelto al posto suo.

Come ormai tutti sanno, il volto di Ogni Mattina non è partito per l’Honduras a causa di alcuni problemi legati al Covid-19, contratto lo scorso novembre, quindi non ha passato le visite mediche. Gli autori del reality show condotto quest’anno da Ilary Blasi hanno bloccato il suo sbarco su L’Isola.

L’attacco a Floriana Secondi

Nell’ultimo numero del magazine Nuovo Tv, al momento in edicola, è contenuta una lunga intervista a Giovanni Ciacci. Quest’ultimo ha colto la palla al palzo per parlare di Floriana Secondi, affermando che lei diceva che le aveva fregato il posto all’Isola dei Famosi 2021, ma se l’avessero voluta l’avrebbero presa indipendentemente da lui.

“Ho trovato il suo attacco nei miei confronti una sceneggiata cafona e volgare, come è lei. Non credevo di poter essere coinvolto in una pagina di tv così brutta”, ha asserito l’opinionista di Barbara D’Urso alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Secondo il volto di Ogni Mattina, l’ex gieffina non ha avuto rispetto di Barbara D’Urso e da parte sua si sarebbe aspettato un po’ più di rispetto nei confronti della conduttrice napoletana.

Giovanni Ciacci ringrazia Adriana Volpe

Senza ombra di dubbio non è un bel momento per Giovanni Ciacci che continua a fare i conti con brutti strascichi del Coronavirus preso lo scorso autunno. Inoltre, un paio di settimane fa l’ex volto di detto fatto ha avuto un un malore e deve ringraziare la collega Adriana Volpe per averlo salvato. Nello specifico, la padrona di casa di Ogni Mattina che era al telefono con lui ha immediatamente chiamato i paramedici che sono intervenuti in tempo.

Nel corso della lunga intervista per il periodico Nuovo Tv, Ciacci ha detto ha che la sua medicina si chiama Adriana Volpe. Durante una telefonata è svenuto l’ex collega di Giancarlo Magalli ha subito capito la gravità della situazione. “Le sarò sempre grato per quello che ha fatto e che continua a fare con me”, ha asserito l’opinionista dei format della D’Urso.