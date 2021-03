Dayane Mello, compleanno di Lucas: la modella riceve un regalo spiazzante FOTO)

Oggi, martedì 9 marzo, sarebbe stato il compleanno di Lucas Mello, fratello di Dayane. Il ragazzo avrebbe compiuto 27 anni, ma purtroppo un tragico incidente lo ha portato via da questa vita.

Sua sorella Dayane e tutta la famiglia, piangono la sua scomparsa, la quale è ancora più difficile da gestire in questo giorno speciale. Per l’occasione, infatti, i fan della modella hanno deciso di farle un regalo spiazzante. Scopriamo di cosa si tratta.

I messaggi di affetto e vicinanza per Dayane Mello

Questa è una giornata un po’ complicata per Dayane Mello in quanto sarebbe stato il compleanno di suo fratello Lucas. Il ragazzo ha perso la vita il giorno 2 febbraio 2021, mentre sua sorella era ancora nella casa del GF Vip. In questa giornata così particolare, gli ex coinquilini della Mello e i fan si sono stretti al suo dolore. Anche Rosalinda, che di recente aveva espresso concetti poco carini verso la sua ex amica, ha deciso di mettere tutto da parte.

L’attrice, infatti, ha pubblicato un post molto toccante dedicato alla modella e all’affetto che le ha tenute reciprocamente legate per tutto il tempo di permanenza in casa. Ad ogni modo, tra i tanti messaggi di appoggio e di affetto, Dayane ha ricevuto anche un regalo assolutamente inaspettato. Stando a quanto trapelato dal suo profilo Instagram pare che gli autori siano i suoi fan.

Il regalo per il compleanno di Lucas

Questi ultimi hanno deciso di fare un regalo a Dayane Mello per onorare Lucas nel giorno del suo compleanno. Si tratta di una stella. D’ora in avanti, infatti, in cielo ci sarà un astro che porterà il nome del defunto fratello della modella brasiliana. La donna ha ricevuto direttamente a casa il pacco contenente questa sorpresa ed è apparsa particolarmente grata per il gesto e per tutto l’affetto che sta ricevendo.

Nelle Instagram Stories in questione, infatti, Dayane ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro i quali le stanno mostrando vicinanza e comprensione. In un recente sfogo, la protagonista ha ammesso di essere in un periodo davvero molto complesso. Adesso che è uscita dalla bolla del GF Vip, infatti, deve fare i conti con la realtà e con il tragico lutto che l’ha investita. Per tale ragione, la dama sta facendo di tutto per farsi forza e lo sta facendo soprattutto per sua figlia Sofia.