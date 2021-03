Riccardo e Roberta dopo la scelta a Uomini e Donne: lui le fa una promessa (VIDEO)

La tanto attesa scelta di Riccardo e Roberta è, finalmente, andata in onda nella puntata del 9 marzo di Uomini e Donne. Subito dopo il lieto evento, i due protagonisti si sono lasciati andare ad un’intervista con la redazione del programma.

Entrambi sono apparsi assolutamente felici di questa decisione ed hanno chiarito di essere propensi ad impegnarsi reciprocamente per coltivare questo amore che è appena nato. I due, inoltre, hanno commentato anche su Instagram il momento emozionante.

Le parole di Riccardo e Roberta dopo la scelta

Riccardo e Roberta hanno dato luogo ad una vera e propria scelta a Uomini e Donne. La coppia si è seduta al centro dello studio e si è dichiarata reciprocamente il loro sentimento. Successivamente, poi, si sono lasciati intervistare dalla redazione ed hanno messo in luce le loro emozioni. Nello specifico, la Di Padua ha detto di essere stata felicissima della decisione di Maria di posizionare le sedie rosse e di far scendere i petali. La donna, poi, si è detta molto soddisfatta di essere riuscita a tirare fuori le emozioni di Guarnieri.

Dopo diverso tempo, infatti, il cavaliere è riuscito ad aprirsi ad un’altra donna mettendo da parte l’orgoglio che lo attanaglia. I due, poi, hanno palesato che il loro amore non sia nato come un colpo di fulmine, ma sia cresciuto poco per volta. Questo, dunque, rende il loro legame ancora più bello e indissolubile, pertanto, adesso non gli resta altro che viversi questo sentimento al di fuori. (Clicca qui per il video)

I commenti su Instagram della coppia di Uomini e Donne

Riccardo, infatti, nell’intervista con la redazione di Uomini e Donne dopo la scelta, ha fatto una promessa a Roberta. Nello specifico, ha confessato che si impegnerà a non farle mancare nulla e a donarle tutto quello di cui lei ha bisogno. I due protagonisti, poi, hanno commentato anche su Instagram questo evento così atteso. Riccardo ha pubblicato delle Stories di alcuni fan in cui sono stati immortalati i momenti più salienti della scelta e poi ha ringraziato tutti.

Roberta, invece, ha voluto fare un ringraziamento speciale ad una dama che, almeno per il momento, non fa più parte del parterre del programma, stiamo parlando di Valentina Autiero. La Di Padua l’ha ringraziata per l’appoggio che le ha sempre donato e poi le ha dedicato la canzone di Gianna Nannini “Tu che sei parte di me”.