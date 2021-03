Spoiler puntata di oggi di Uomini e Donne: Luca beato tra le donne, Massimiliano chiede una censura

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 10 marzo, rivelano che al trono over si verranno a creare dei forti intrighi amorosi. Al centro dell’attenzione ci sarà Luca, il quale sta uscendo con tre donne differenti.

Per Gero, invece, ci saranno due nuovi arrivi. Al trono classico, invece, Massimiliano ha fatto un’esterna molto toccante con Costanza in cui le ha raccontato di un problema di salute vissuto da sua sorella. Ad un certo punto, però, ha chiesto una censura.

Intrighi al trono over di Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, gli spoiler de Il Vicolo della news ci svelano che ci sarà un acceso dibattito tra alcuni protagonisti del trono over. Al centro dello studio si siederanno Luca, Elisabetta, Federica e Angela. Il cavaliere le sta conoscendo tutte e tre, ma specie con l’ultima ci sono stati dei baci appassionati. La dama, infatti, dirà di essere rimasta folgorata da lui in quanto vittima di un colpo di fulmine. Il giovane, però, dirà di non essere affatto sulla sua stessa lunghezza d’onda.

Tra Luca e Federica, invece, c’è stata una conoscenza molto più superficiale, mentre con Elisabetta ci sarebbe stato un incontro nella sera. Quest’ultima, però, dirà di aver ricevuto anche una proposta da parte di Alessandro, la quale è stata declinata proprio per uscire con il primo cavaliere. Alessandro, allora, chiederà a Maria di vedersi, ma la dama rifiuterà dicendo di non voler essere la seconda scelta di nessuno.

Spoiler puntata di oggi: censura per Massimiliano

Da qui in poi, dunque, si aprirà un dibattito piuttosto acceso. Restando sempre in tema di trono over, vedremo che Gero riceverà la visita di due nuove spasimanti. Il ragazzo, però, è parecchio esigente con le dame, pertanto, deciderà di tenerne solo una, Lara. Per quanto riguarda il trono classico, invece, gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne ci rivelano che Massimiliano è uscito con Costanza. Tra i due si è creato un bel feeling, al punto che il ragazzo le ha fatto delle confessioni molto private in esterna.

Il tronista ha parlato della malattia di sua sorella, ma poi ha chiesto alla redazione del programma di censurate quella parte. In studio, poi, lui dirà di essersi trovato molto bene con lei dal punto di vista mentale, in quanto esteticamente non rispecchia esattamente il suo prototipo. Vanessa si lamenterà per non essere stata portata in esterna, mentre altre 5 ragazze giungeranno per corteggiarlo.