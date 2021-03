Uomini e Donne, anticipazioni del 10 marzo: Giacomo litiga, Massimiliano vuole una censura

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, arrivata al terzo appuntamento settimanale. Cosa ci riserverà la nuova puntata del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi? Le anticipazioni di quello che vedremo mercoledì 10 marzo 2021 rivelano che si parlerà del Trono classico.

Nello specifico di Giacomo e Massimiliano, i due giovani tronisti arrivati da poche settimane nel programma di Canale 5. Ricordiamo che gli spoiler sono fornito dal noto portale web Il Vicolo delle News.

Trono classico: Giacomo ha una discussione con la corteggiatrice Martina

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne concesse da Il Vicolo delle News, svelano che dopo la scelta di Riccardo e Roberta, ma anche Gemma Galgani e Castaldo, si passerà a Giacomo. Di quest’ultimo però, si parlerà poco e niente. In trasmissione interverrà solamente Martina dicendo che è rimasta male che lui non l’abbia portata in esterna. A quel punto il giovane tronista le spiegherà che la trova abbastanza aggressiva nelle reazioni.

In più, per lui è anche troppo esagerata visto che si conoscono solo da pochi giorni. La diretta interessata non è rimasta a guardare chiarendo che quello è il suo carattere e se le darà modo di farsi conoscere, lei glielo dimostrerà e forse lui la capirà meglio. Gli darà questa change?

Massimiliano si apre don Costanza, poi fa scendere altre cinque ragazze

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne forniti da Il Vicolo delle News, svelano anche che si passera al collega Massimiliano. Quest’ultimo in settimana è uscito con Costanza, si è aperto con lei raccontando della malattia della sorella sulla quale poi ha chiesto in fase di montaggio di tagliare. Durante il confronto con la corteggiatrice ha detto anche che esteticamente lei non è il suo prototipo ma ci si è trovato abbastanza bene.

Poi il tronista farà scendere ben cinque ragazze nuove. A quel punto Vanessa gli chiederà perché non l’ha portata in esterna e il ragazzo le dirà che voleva darle l’opportunità di capire se avrebbe sentito la sua mancanza. Visto la reazione della giovane è servito perché le è mancato tantissimo. Più in là potrebbe essere la sua possibile scelta?