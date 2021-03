Matilde Brandi vittima di un incidente domestico: “Mi fa malissimo”

Matilde Brandi si è bruciata al volto

Recentemente, Matilde Brandi che ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip é rimasta vittima di uno brutto inconveniente domestico. A rendere nota la notizia ci ha pensato la diretta interessata attraverso una live sul suo account Instagram.

In quell’occasione la soubrette ha dichiarato ai suoi follower di essersi bruciata in viso con una lampada da tavolo accesa poco prima di iniziare il collegamento sul noto social network.

L’ex ballerina del Bagaglino, con la voce abbastanza tremolante per il forte dolore, ha chiesto aiuto a tutti i suoi sostenitori facendosi consigliare qualcosa per alleviare il dolore che stava provando. Infatti, diretta ha detto: “Mi sono bruciata la faccia con la luce, mi fa malissimo! Cosa posso mettere? Datemi dei consigli“.

L’ex gieffina ha un incidente durante una diretta su Instagram

Nelle ultime ore l’ex gieffina Matilde Brandi ha avuto uno brutto imprevisto. La donna si è ustionata qualche istante prima di iniziare una diretta su Instagram con i suoi ex compagni d’avventura del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento che si svolge ogni lunedì. Dopo essersi bruciata, infatti, mentre stava aspettando la figlia di Maria Teresa Rura, ovvero Guenda Goria, ha approfittato della live per farsi consigliare dai follower un rimedio per poter far passare il dolore e il gonfiore.

Nella diretta stava parlando del vincitore del reality show Tommaso Zorzi e poi di Denis Dosio. In video, l’ex ballerina del Bagaglino è apparsa con una patata cruda appoggiata sul viso. Subito dopo l’ex gieffina si messa dell’aloe vera e infine anche il dentifricio. Anche se non era in ottima forma, la donna ha fatto sorridere i suoi follower con la sua solita energia.

Il difficile periodo di Matilde Brandi

Anche se in video si mostra sempre molto sorridente, Matilde Brandi non sta attraversando un bel periodo. Infatti, in una recente intervista l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha detto di aver sofferto perché un’altra donna si è intromessa nella sua relazione durante con il suo storico compagno di vita e padre dei suoi figli. Tale situazione ha segnato moltissimo l’ex ballerina del Bagaglino, che nonostante siano trascorse diverse settimane non riesce a darsi pace.