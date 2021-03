Deianira Marzano affonda Rosalinda Cannavò: “Con Andrea non va bene? Trovati un lavoro”

Rosalinda Cannavò vicina a Dayane Mello

Anche se il Grande Fratello Vip 5 si è concluso da una decina di giorni si continua a parlare di alcuni protagonisti del reality show di Canale 5. Una su tutte Rosalinda Cannavò che con i suoi movimenti social ha creato delle polemiche. In queste ultime ore, la 28enne messinese ha condiviso delle Stories sul suo account Instagram, a sostegno della modella brasiliana Dayane Mello. Per quale ragione? Nella giornata di martedì Lucas, il fratello della sudamericana avrebbe compiuto gli anni.

Purtroppo il ragazzo è venuto a mancata proprio un paio di mesi fa quando la sorella era ancora nella casa di Cinecittà. L’attrice siciliana ha deciso di stare vicina alla sua ex amica speciale, ma il suo atteggiamento ha fatto storcere il naso a Deianira Marzano. La nota influencer campana, infatti, attraverso i suoi canali social ha aspramente criticato l’ex gieffina, tirando in ballo anche il suo neo fidanzato Andrea Zenga.

Deianira Marzano contro l’ex gieffina messinese

Attraverso delle Stories su Instagram, Deianira Marzano si è scagliata duramente contro Rosalinda Cannavò. “Questa Rosalinda che ad un certo punto sta postando tutte queste cose per Dayane, per me dimostra ancora una volta di non avere un briciolo di carattere e personalità”, ha affermato l’influencer partenopea sul noto social network.

“Adua Del Vesco tu ci hai rotto, ma un lavoro adesso che sei uscita dal Grande Fratello Vip non te lo vuoi trovare? Ti stai ancora arrampicando sugli specchi?”, ha continuato la donna contro la 28enne messinese. “Con Zenga forse non va bene che ti sei sentita al telefono con Dayane Mello e vi siete messe in testa di ricominciare questa manfrina? Ma basta”, ha asserito la donna.

Rosalinda Cannavò non replica alle critiche

In poche parole, per l’ennesima volta Rosalinda Cannavò si è ritrovata al centro delle polemiche e, fino ad oggi, ha preferito non replicare alle accuse che le sono state mosse da Deianira Marzano e non solo.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, infatti, va dritta avanti per la sua strada e come ha ammesso in una sua recente intervista a Verissimo di Silvia Toffanin, ha ritrovato di nuovo la serenità al fianco dell’ex compagno d’avventura Andrea Zenga. Intatti, tra i due ex gieffini la relazione sentimentale procede a gonfie vele anche ora che si sono spente le telecamere della casa più spiata d’Italia.