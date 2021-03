Lorella Cuccarini, lo spoiler inaspettato sul serale: ad Amici 20 il caos (FOTO)

Lorella Cuccarini commette una gaffe o fa uno spoiler?

Mancano pochi giorni al serale della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Per l’occasione, la nuova professoressa di danza Lorella Cuccarini ha condiviso un tweet sul suo account scrivendo: “In attesa di conoscere quanti ragazzi accederanno e, soprattutto, come saranno composte le squadre, mi sento emozionata io per loro“. E ancora: “Come vi immaginate le squadre?“.

Ovviamente le parole dell’ex conduttrice de La vita in diretta hanno spiazzato tutti i telespettatori del talent show di Canale 5. Infatti, in pochissimo tempo sono arrivati una valanga di messaggi che hanno sommerso Twitter. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo sui social network.

Lorella Cuccarini parla di squadre per il serale di Amici 20

Tutto il pubblico di Amici di Maria De Filippi si sta facendo una serie di domande dopo lo spoiler o gaffe di Lorella Cuccarini. Infatti, stando alle parole di quest’ultima, nel serale della 20esima edizione potrebbe esserci il ritorno delle squadre.

In molti si sono chiesti da chi saranno formate le squadre, se saranno divise in due case diverse, se metteranno le coppie contro e soprattutto se ci saranno anche i direttori artistici come un paio d’anni fa. Purtroppo, al momento, non ci è dato conoscere le risposte e bisogna attendere delle conferme oppure smentite da parte della produzione del talent show Mediaset. (Continua dopo il post)

Oggi, entro per la prima volta nello studio del serale di Amici! In attesa di conoscere quanti ragazzi accederanno e, soprattutto, come saranno composte le squadre, mi sento emozionata io per loro.

In fondo, anche per me è la prima volta.

Come vi immaginate le squadre? #amici20 pic.twitter.com/RrYGwFNQEi — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) March 9, 2021

Come funziona Amici di Maria De Filippi

Ricordiamo che in questi vent’anni di programmazione di Amici di Maria De filippi il talent show più longevo della televisione italiana è suddiviso in due fasi. Durante la prima c’è un’attenta preparazione per ogni materia, con l’aiuto e il giudizio esclusivo dei loro professori.

Ovviamente durante i primi tre mesi quest’ultimi possono mettere in sfida gli allievi e di conseguenza può esserci anche la sostituzione. Invece, nella seconda parte, i ragazzi che ballano e cantano saranno sottoposti al giudizio del televoto e ogni settimana uscirà un concorrente fino al vincitore finale che può essere unico oppure in base al circuito danza e canto.