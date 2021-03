GF Vip, fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi cala il gelo: “Lui l’ha vista ed è scappato via”

Cala il gelo fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Le ultime settimane di convivenza forzata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non sono state per nulla entusiasmanti. Non sta andando meglio da quando le luci della casa di Cinecittà si sono spente, infatti, pare che tra il rampollo meneghino e l’influnecer italo-persiana sia calato il gelo.

Il 25enne, trionfatore del reality show di Canale 5 e la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli durante la comune ospitata a Verissimo infatti non si sarebbero nemmeno rivolti al parola. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto fra i due ragazzi che all’inizio avevano un bel rapporto d’amicizia.

L’indiscrezione di Ogni Mattina sui due ex gieffini

Già all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 l’amicizia fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si era già incrinata a causa di alcune divergenze caratteriali. Ma ora sembra proprio che fra il rampollo milanese e l’influencer italo-persiana continui ad esserci delle incomprensioni al punto che non si calcolano nemmeno.

Stando a quanto detto in una recente puntata di Ogni Mattina, il format condotto da Adriana Volpe su Tv8, pare che la modella, ospite nel programma pomeridiano di Silvia Toffanin, avrebbe tentato di salutare il 25enne, mentre lui si sarebbe girato dall’altra parte per poi fuggire via. Sarà andata davvero così oppure la cosa è stata ingigantita? Resta il fatto che ad oggi non è arrivata nessuna smentita da ambo le parti.

Tomasso Zorzi non vorrebbe riconciliarsi con Giulia Salemi

Stando a dei rumors che circolano in rete, sembra che il vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi non abbia nessuna intenzione di far marcia indietro e ritrovare il rapporto con Giulia Salemi. E penare che i due dopo l’indifferenza iniziale si proclamavano ottimi amici.

“Non ne vuole proprio sapere. Sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neanche un saluto, zero”, si è detto a Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv8. Arriverà la replica da parte dei diretti interessati? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Nel frattempo il 25enne ha fatto sapere che Mediaset sta valutando una serie di progetti per lui, mentre quest’ultima sogna di condurre il Festival di Sanremo.