Carlotta Dell’Isola pentita di aver partecipato al GF Vip: “Non sono venuta fuori perché…” (FOTO)

A distanza di nove giorni dalla fine del GF Vip, i vari protagonisti che vi hanno preso parte continuano a far parlare di sé e tra di loro c’è anche Carlotta Dell’isola. In una recente intervista Alfonso Signorini ha dichiarato di non essere rimasto molto soddisfatto dalla sua performance all’interno della casa.

Ebbene, a quanto pare, anche la diretta interessata sembra abbastanza pentita di aver preso parte all’edizione di quest’anno del reality show di Canale 5. In un botta e risposta con i fan la ragazza ha svelato i motivi.

Perché Carlotta è pentita del GF Vip

Carlotta Dell’Isola si è aperta con i fan di Instagram durante una sessione di domande ed ha parlato della sua esperienza nella casa del GF Vip. Un utente le ha domandato cosa farebbe se potesse tornare indietro e le venisse nuovamente proposto di partecipare al reality show. La fidanzata di Nello è stata molto chiara nel dire che non rifarebbe questa esperienza, o meglio, non la ripeterebbe alle condizioni che le sono state imposte.

Nel corso del botta e risposta, infatti, la dama ha lasciato intendere di essersi pentita di aver accettato di partecipare ad un programma già in corsa. Se proprio dovesse prendere parte nuovamente ad una trasmissione del genere, infatti, lo farebbe solo se potesse iniziarla dal giorno numero 1. Quando è entrata lei, invece, si erano già creati dei gruppi e troppe dinamiche erano già palesi.

La Dell’Isola sulle differenze con Temptation Island

Per tale ragione, ha fatto molta fatica ad inserirsi e a provare a mettersi al pari dei suoi coinquilini. Carlotta Dell’Isola, inoltre, ha spiegato anche perché c’è stata una netta differenza tra il suo comportamento assunto a Temptation Island e al GF Vip. Nel primo reality show, infatti, la ragazza si sentiva al pari delle altre ed ha avuto la tranquillità e il tempo di farsi conoscere per quello che è.

Nel secondo programma, invece, si è sentita un po’ inibita dal contesto e dalle troppe dinamiche che si erano già venute a creare. Questo, dunque, è il motivo per il quale è risultata alquanto anonima all’interno della casa di Cinecittà. Inoltre, le dichiarazioni fatte da Signorini, a cui abbiamo accennato poc’anzi, sono state oggetto di critiche. In molti hanno accusato il conduttore di aver agito in modo scorretto verso la concorrente, in quanto l’ha prima voluta e poi criticata.