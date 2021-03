Belen Rodriguez incinta, Stefano De Martino rivela: “Santiago? Me lo chiede sempre al telefono”

Stefano De Martino e la conduzione di Stasera Tutto è Possibile

Dopo lo stop dovuto alla messa in onda della 71esima edizione del Festival di Sanremo, è tornato l’appuntamento con Stasera Tutto è Possibile, il programma condotto da Stefano De Martino.

Oltre agli impegni sul piccolo schermo, il ballerino napoletano recentemente ha rilasciato una lunga intervista al Radiocorriere tv parlando del tenero rapporto con il figlio Santiago. Ricordiamo che quest’ultimo è nato dal matrimonio poi naufragato con la soubrette argentina Belen Rodriguez.

La richiesta di Santiago al padre

Intervistato da Radiocorriere tv, Stefano De Martino che continua la sua carriera nella tv di Stato, ha raccontato che il figlio Santiago va matto per la sua trasmissione di Rai Due Stasera Tutto è Possibile.

“Santiago riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre. Quando sono in prova – rivela – mi telefona sempre per sapere quale sia il tema della stanza inclinata“, ha dichiarato l’ex marito di Belen Rodriguez con tanto orgoglio.

La gravidanza di Belen Rodriguez e la storia con Antonino

Nel frattempo, cresce l’attesa per la nascita della secondogenita di Belen Rodriguez. Recentemente la conduttrice di Tu sì que vales è stata a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin per parlare della persona che ama. “Quando ho incontrato Antonino stavo chiudendo un cerchio. Quando è finita la seconda volta con il papà di Santiago, non è stato come il primo divorzio. Era una morte preannunciata. Quando ho conosciuto Antonino, ero pronta a cambiare rotta. È stato un colpo di fulmine. Sono un’esteta, mi piace un tipo di ragazzo. È un pochino più giovane, ma l’età non fa la persona”, ha raccontato la soubrette argentina.

Quest’ultima, inoltre, ha confessato che hanno chiacchierato per quattro giorni di fila e a lei le sembrava di conoscerlo già. “Lui è un ragazzo gentile. Quando sei piccola, sei attratta dai bad boy. Poi ti rendi conto, che quei comportamenti non ti rendono appagata. È un uomo di altri tempi, sono di un felice. Mi rende felice da quando mi sveglio a quando vado a dormire”, ha concluso la modella sudamericana.