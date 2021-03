DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 12 marzo: Can e Sanem vicini

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno è giunta alla conclusione. Ormai mancano solo pochi episodi all’epilogo della soap opera turca di Canale 5 che fa compagnia al pubblico italiano dalla scorsa estate. Cosa accadrà nella puntata che sarà trasmessa venerdì 12 marzo 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset?

Gli spoiler che giungono direttamente dalla Turchia dicono che Can e Sanem sentono il bisogno di chiarirsi una volta e per tutte perché consapevoli che si amano ancora. Tuttavia il malvagio Yigit non vuole arrendersi proponendo ancora una volta alla scrittrice di sposarlo. A quel punto la Aydin fuggirà via andando dal Divit che avrà in serbo una bella sorpresa.

Can e Sanem vogliono chiarirsi, Yigit si intromette nuovamente

Le anticipazioni dell’ultimo appuntamento settimanale di in onda venerdì 12 marzo 2021, rivelano che tra Can e Sanem ci saranno dei nuovi momenti di confronto, ma nello stesso tempo anche di scontro. Il fotografo e la scrittrice hanno necessità di chiarire ancora alcuni punti lasciati in sospeso e le varie divergenze accumulate in questo anno di separazione. Sembra proprio che il Divit e la Aydin hanno solo bisogno di ammettere a loro stessi di essere ancora follemente innamorati l’uno dell’altro.

Dopo una nuova proposta di matrimonio da parte del perfido editore Yigit, la ragazza scapperà via e si recherà da Can. A quel punto quest’ultimo le riserverà una bellissima sorpresa. Di cosa si tratta? Per sapere come andrà a finire non rimane che vedere dal lunedì al venerdì alle 16,35 circa su Canale 5 oppure rivedere le puntate in streaming sul portale gratuito Mediaset Play.

La programmazione pomeridiana di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno continua ad andare in onda con nuovi emozionanti appuntamenti dal lunedì al venerdì dalle 16,35 circa sino alle 17:15 su Canale 5. Immediatamente dopo c’è Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso.

Il sequel della narrazione si concentra sul riavvicinamento tra i due protagonisti dello sceneggiato, ovvero Can Divit e Sanem Aydin, ma non solo. Infatti il fotografo continuerà a vedersela ancora una volta con le bugie del malvagio editore Yigit che vuole a tutti i costi la scrittrice.