Il Paradiso delle signore spoiler 12 marzo: nuovo arrivo, si tratta di Dante Romagnoli

Gli spoiler della puntata del 12 marzo del Paradiso delle signore rivelano che ci sarà l’ingresso di un nuovo protagonista all’interno della serie di Rai 1. Il personaggio in questione si chiama Dante Romagnoli ed è interpretato dall’attore Luca Bastianello.

Il nuovo arrivato sarà coinvolto nella guerra in atto tra il Mantovano e i due giovani Ludovica e Marcello. Al grande magazzino, invece, Vittorio riceverà una splendida notizia inerente le vendite.

Spoiler 12 marzo: Rocco spiazzato

La puntata del 12 marzo del Paradiso delle signore sarà caratterizzata da un colpo di scena inaspettato. All’interno della soap opera, infatti, farà il suo ingresso un nuovo protagonista, il quale darà una svolta importante alle vicende che riguardano il perfido Mantovano. Ad ogni modo, prima di questo colpo di scena vedremo che Anna e Maria si offriranno volontarie per ospitare Irene nel loro appartamento. La fanciulla ha avuto delle pesanti discussioni con suo padre, pertanto, sta cercando una nuova sistemazione.

Anche se Maria non nutre molta stima per la Cipriani resterà comunque colpita dai suoi problemi, al punto da offrirle una mano. Quando Rocco verrà a conoscenza della verità non potrà fare a meno di rimanere profondamente colpito. Nel frattempo, al grande magazzino ci saranno delle novità per quanto riguarda la questione del calo delle vendite per colpa dell’abito di Gabriella.

Nuovo arrivo al Paradiso delle signore

Nello specifico, Vittorio si renderà conto che la situazione si starà gradualmente risollevando. Il numero di acquisti tornerà ad aumentare e il direttore dello shopping center non potrà che gioire di questa lieta novella. Su di un altro versante, invece, nella puntata di venerdì 12 marzo del Paradiso delle signore, vedremo che Marcello si troverà nei guai. Vinicio, al quale si era affidato per incastrare il Mantovano, si rivelerà un traditore. Il malvivente, dunque, organizzerà il furto al Circolo e sarà convinto di riuscire nel suo intento facendola franca.

A stravolgere completamente le carte in tavola, però, ci sarà Dante Romagnoli. Il nuovo arrivato, infatti, rappresenterà un pesante imprevisto per Sergio Castrese. Proprio mentre quest’ultimo starà per portate a termine il suo diabolico piano, infatti, si troverà a fare i conti con la new entry della fiction. Che l’incubo di Marcello e Ludovica sia, finalmente, giunto al termine? Lo scopriremo nelle prossime puntate della settimana che verrà.