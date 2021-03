Oroscopo 11 marzo 2021: responsabilità per Pesci, Scorpione in ripresa

L’Oroscopo dell’11 marzo denota una giornata un po’ pesante per Sagittario e Capricorno. Pesci devono assumersi le loro responsabilità, Scorpione in ripresa.

Previsioni 11 marzo da Ariete a Vergine

Ariete. Novità per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single è giunta l’ora di guardarvi attorno. Non lasciatevi bloccare dalle vostre insicurezze del periodo. Nel lavoro avete paura di rischiare e in un periodo storico come questo è una cosa normalissima. Ad ogni modo, cercate di non lasciarvi sfuggire delle occasioni importanti.

Toro. Pomeriggio interessante, ma la mattinata procederà a rilento. Vi sentite un po’ stanchi e fuori forma, pertanto, non affaticatevi troppo. Rimandate al pomeriggio gli incontri di lavoro. In serata, invece, concedetevi qualche momento di tenerezza con la vostra metà o una chiacchierata con un amico che non vedete da tempo.

Gemelli. Marte domina il vostro segno con forza ed energia. Questo vi renderà particolarmente risoluti nelle questioni burocratiche e lavorative. In campo sentimentale, invece, c’è una piccola battuta d’arresto, ma nulla che non possa essere risolto con una chiacchierata tranquilla.

Cancro. L’Oroscopo dell’11 marzo denota un leggero miglioramento del vostro umore. La Luna torna favorevole e questo favorirà la sfera sentimentale. Per quanto concerne quella professionale, invece, potrebbero sorgere dei piccoli disguidi. Risolvete il tutto mantenendo la calma.

Leone. Questo è il momento giusto per farvi delle domande dal punto di vista sentimentale. Se un rapporto non vi soddisfa appieno o non vi siete resi conto di non essere innamorati, interrompete immediatamente. Portare per le lunghe un rapporto logoro non vi servirà a nulla. Se siete innamorati, invece, dedicatevi di più al partner e un po’ meno al lavoro.

Vergine. Coloro i quali hanno delle questioni in sospeso con un parente o un amico farebbero bene ad andarci con i piedi di piombo. Oggi vi sentite un po’ agitati, pertanto, rimandate al fine settimana i chiarimenti. Badate bene a tutto quello che direte e farete oggi, specie nella prima parte della giornata.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete tra i segni che fanno maggiore fatica a dimenticare il passato e a guardare avanti. Se una persona vi ha ferito, la perdonate, ma non riuscite a fare a meno di rivangare quanto accaduto. Questo atteggiamento potrebbe portare le persone che vi circondano ad allontanarsi.

Scorpione. Giornata molto positiva per fare nuovi incontri. Vi sentite maggiormente padroni di voi stessi e presenti, pertanto, non sarà affatto difficile instaurare nuovi rapporti. In campo professionale, invece, dovete attendere ancora un altro po’. Verso la fine del mese molte situazioni troveranno un equilibrio.

Sagittario. L’oroscopo dell’11 marzo denota un inizio giornata alquanto energico. Cercate di fare quante più cose possibili prima di pranzo, in quanto dopo comincerete a sentirvi un po’ più demotivati. Dal punto di vista dei sentimenti, li avete messi da parte per troppo tempo, ora è giunta l’ora di dargli spazio.

Capricorno. Non siete esattamente al top della vostra forma fisica. Cercate di dedicarvi un po’ di più alla cura del vostro corpo e dello spirito. Questo vi aiuterà a sentirvi meglio anche psicologicamente. Siete vanitosi e non amate sentirvi messi in discussione, le relazioni di coppia sono un po’ ballerine.

Acquario. Periodo molto produttivo per quanto riguarda il lavoro. Allargate i vostri orizzonti e non lasciate che le paure vi inibiscano. Per quanto riguarda l’amore, invece, i sentimenti potrebbero essere raffreddati dalla ragione. Se siete single questo potrebbe spingervi ad avere molte difficoltà nel relazionarvi con il prossimo.

Pesci. In questo momento sentite il peso delle responsabilità e questo vi genera ansia. Ad ogni modo, crescere vuol dire anche questo. Se volete maturare dovete essere padroni della vostra vita prendendo di petto le situazioni, evitando di subire gli eventi che vi capitano.