Uomini e Donne, Valentina Autiero incinta? Lei pubblica un test di gravidanza: “Una notizia super”

Valentina Autiero sta aspettando un bambino?

Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che Valentina Autiero fa più parte del parterre senior da qualche mese. Tuttavia l’ex dama del Trono over continua ad essere molto attiva su Instagram. A tal proposito, nelle ultime ore la donna è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di una presunta gravidanza.

La maestra infatti, fra le sue Stories di IG ha condiviso lo scatto di un test di gravidanza di una donna incinta. In tutti questi anni la diretta interessata non ha mai nascosto il desiderio di diventare madre, ma al momento non è chiaro se sia in dolce attesa lei oppure qualcuno a lei vicina.

L’ex dama mostra la foto di un test di gravidanza alla quarta settimana

Mercoledì mattina l’ex dama Valentina Autiero ha lasciato di sasso tutti coloro che la seguono su Instagram grazie ad un’iniziativa inaspettata. Nello specifico, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha postato una foto inattesa.

Nel dettaglio, la donna ha condiviso con i proprio follower un’immagine relativa a un test di gravidanza, riportante la scritta con l’esito. In poche parole il test dice di essere incinta di almeno tre o quattro settimane. In più, l’influencer laziale oltre allo scatto, nella stessa Storia su IG ha aggiunto anche una canzone e un messaggio.

L’annuncio di Valentina Autiero su Instagram

Valentina Autiero, che ormai non fa più parte del Trono over di Uomini e Donne, nella Storia in questione ha usato il brano “Un’emozione inaspettata” di Raf. In più, per didascalia ha utilizzato le parole del medesimo artista: ”Sei un’emozione inaspettata, Sei un sogno indescrivibile. La sensazione più delicata, profonda e così semplice”. A quanto pare la notizia della gravidanza ha fatto fare i salti di gioia a Valentina Autiero, infatti immediatamente dopo ha scritto anche: ”Emozioni. Risveglio particolare… una notizia super”.

Ma è incinta lei o un’amica o parente? Nel frattempo la storia con Germano Avolio è finita a poche settimane dopo l’uscita dal dating show di Maria De Filippi. In questo arco di tempo l’ex dama del parterre senior non ha mai fatto cenno ad una nuova relazione sentimentale, quindi sorgono molti dubbi che la lieta novella riguardi eli in prima persona.