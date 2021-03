Giulia Salemi su tutte le furie, boicottata sui social? Lei sbotta: “Stanno cercando di accedervi” (VIDEO)

Giulia Salemi furiosa con gli haters

Giulia Salemi non dorme sonni tranquilli da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, dopo essere stata accusata da Caterina Collovati di aver importunato su marito ed essere stata snobbata da Tommaso Zorzi, ora la ragazza sarebbe finita nel mirino dei leoni da tastiera. Martedì sera, ad esempio, l’influencer italo-persiana avrebbe dovuto commentare sul suo account Twitter l’intervista di Megan Markle e il Principe Harry trasmessa in esclusiva su Tv8.

Purtroppo, per colpa dei detrattori l’ex gieffina ha avuto non poche difficoltà. Per questo motivo ad un certo punto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha letteralmente perso le staffe. Quindi ha scritto un post abbastanza duro sul social per rivelare ai suoi fan che qualcuno avrebbe anche cercato di hackerarle l’account. “Ringrazio tutte quelle persone frustrate e senza una vita che stanno provando ad entrare su questo account…”, ha scritto la modella.

Qualcuno vuole boicottare l’ex gieffina

Martedì sera Giulia Salemi era un fiume in piena contro i leoni da tastiera. Infatti, qualcuno ha provato in tutti i modi di entrare nel suo account Twitter per boicottarla. E dopo aver confessato ai suoi sostenitori questo tentativo andato a vuoto di rubarle il profilo, l’ex gieffina ha fatto sapere anche che molti detrattori avrebbero segnalato i loro hashtag per commentare l’intervista di Megan e Harry.

In poche parole un specie di censura nei suoi confronti: “Si stanno divertendo a segnalare anche i nostri hashtag…Io ho una vita e mi faccio una risata ma voi rimanete sfigati/e…”. Sia lei che Pierpaolo Pretelli dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 hanno più volte detto di essere stanchi di questi attacchi gratuiti nei loro confronti. (Continua dopo il video)

Giulia Salemi ironizza contro i leoni da tastiera

Ma non è finita qui, Giulia Salemi immediatamente dopo ha condiviso un altro post sul suo account Twitter. In questo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha voluto scherzare su tutta questa vicenda, dicendo: “#sfigatipuntocom…Dai segnalate pure questo!”. Dopo questa sua iniziativa, gli haters e hacker lasceranno in pace l’influencer italo-persiana?