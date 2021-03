Dayane Mello stronca Francesco Oppini: “Ignoranza, è stato lui a fare una figura orribile, non io”

Dayane Mello affonda Francesco Oppini

Senza ombra di dubbio Dayane Mello é una delle protagoniste assoluta della quinta edizione del Grande Fratello Vip che ha visto vincitore Tommaso Zorzi. La modella sudamericana, infatti, all’interno della casa di Cinecittà ha creato numerosi colpi di scena, tra cui anche un certo interesse nei confronti di Francesco Oppini. All’epoca il figlio di Alba Parietti era finito al centro delle polemiche a causa di alcune frasi sessiste mosse proprio sulla brasiliana.

Recentemente l’ex gieffina é stata ospite della trasmissione televisiva brasiliana Fantastico e ha deciso di commentare le frasi di Oppini in maniera netta. “Non ho tenuto questo molto in considerazione. È una questione di ignoranza. È stato lui a fare una figura orribile, non io. Non mi ha ferito affatto. Quando hai una personalità molto forte, le persone non sanno come affrontarla, quindi ti attaccano per sminuirti”, ha asserito l’ex di Stefano Sala.

L’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò

All’interno del loft del Grande Fratello Vip 5 in oltre cinque mesi di permanenza, Dayane Mello si é fatta conoscere per la sua amicizia speciale con Rosalinda Cannavó. Un vicinanza che secondo molti poteva diventare un amore. Ovviamente questo rapporto ha creato numerose polemiche, e anche a Fantastico, la trasmissione brasiliana, l’ex gieffina ha ha espresso il proprio giudizio.

“Io non mi innamoro in base al sesso. Posso innamorarmi di un uomo, come di una ragazza, se mi dovessi innamorare di una donna mi vivrò quell’amore senza problemi. Qualunque cosa sia un’esperienza diversa, mi butto. Tutto ha una ragione, lo credo. Dobbiamo accettare le cose come vengono e vedere il buono in esse”, ha dichiarato la sudamericana.

Dayane Mello e il grande dolore per la morte del fratello Lucas

Ora che la quinta edizione del Grande Fratello Vip è archiviata, Dayane Mello ha detto che sta attraversando un momento molto difficile. Complice la recente perdita del fratello Lucas, morto a causa di un tremendo incidente stradale. Per la modella sudamericana é stato orribile non poter andare dalla famiglia per via della pandemia.

Intervenuta al programma Fantastico, l’ex gieffina sulla sua esperienza nel reality show di Canale 5 ha detto: “Passare tutto questo tempo lontana dagli affetti e dalla famiglia non è stato facile. Fuori ho ricevuto migliaia di messaggi di affetto, è stato bello. So delle polemiche, alcune sono nate perché io dico quello che penso. L’Italia è comunque casa mia e amo anche questo paese”.