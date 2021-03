Tommaso Zorzi si è presentato in Polizia e scopre che Pamela Prati lo ha querelato: ecco i motivi

Tommaso Zorzi querelato da Pamela Prati

Mercoledì Tommaso Zorzi ha trascorso una giornata che difficilmente si dimenticherà. reduce dalla recente vittoria al Grande Fratello Vip 5, il rampollo meneghino pian piano si sta riappropriando della propria vita dopo ben cinque mesi e mezzo di reclusione all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il 10 marzo 2021, infatti, il 25enne prima ha avuto una convocazione urgente in questura per ragioni a lui sconosciuti, e successivamente lo scherzo de Le Iene che il 25enne stesso ha poi documentato fra le Stories di Instagram. Ma andiamo con ordine. L’influencer milanese, in compagnia di due avvocati, si è presentato in Polizia, per ritirare un documento. E proprio lì che il ragazzo ha avuto una sorpresa inattesa: Pamela Prati lo ha querelato. Per quale motivo?

Il rampollo meneghino vittima di uno scherzo de Le Iene

Agli atti Tommaso Zorzi ha constatato che la soubrette sarda Pamela Prati lo ha querelato per un suo commento nella casa del Grande Fratello Vip 5 sul caso Mark Caltagirone. Una vicenda che un paio di anni fa ha tenuto manco in televisione, giornali e sul web. Dopo aver scoperto l’iniziativa dell’ex gieffina, ora la parola passa agli avvocati di ambo le parti.

Immediatamente dopo il rampollo meneghino ha è stato vittima di uno scherzo de Le Iene che partiva da molto lontano. Ma se con i protagonisti del programma di Italia 1 alla fine si è rivelato solo una grande burla, con la Prati saranno problemi molto più seri.

I progetti professionali di Tommaso Zorzi

Nel frattempo Tommaso Zorzi ha parlato del suo futuro professionale. Una volta archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip 5 con tanto di vittoria, ora il rampollo meneghino si sta rilassando tra famiglia, amici e follower che lo seguono sui suoi canali social.

Di recente il 25enne ha detto di aver rifiutato il ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi perché tra un reality show e l’altro è passato poco tempo e lui vuole staccare un po’ la spina. Inoltre, ha smentito una sua possibile partecipazione al serale di Amici 20 come giudice, tuttavia Mediaset sta valutando con lui dei progetti. Ma il suo grande sogno è quello di condurre tra il 2025 e il 2030 il Festival di Sanremo.