Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato e anche Gigi D’Alessio con una 26enne: l’indiscrezione (FOTO)

Anna Tatangelo si è fidanzata con il rapper Livio Cori? Il rumor

Sembra proprio che Anna Tatangelo e il suo ex compagno Gigi D’Alessio dopo la separazione avvenuta all’incirca un anno fa abbiano ritrovato l’amore. A rendere noto questo rumor ci ha pensato Santo Pirrotta nella sua rubrica di gossip ‘Un Santo in Paradiso’ a Ogni Mattina, il programma su Tv8 condotto da Gigi D’Alessio. La clamorosa indiscrezione sarebbe partita con la cantante di Sora.

A quanto pare il nuovo fidanzato della frusinate sarebbe Livio Cori, un rapper di tre anni più giovane della professionista. Un paio d’anni fa, Livio Cori aveva duettato con Nino D’Angelo durante il Festival di Sanremo. Ma c’è un particolare che non è passato inosservato a Santo Pirrotta e che è stato comunicato ai telespettatori. Pare che sia stato proprio D’Alessio a far conoscere la sua ex a Cori. (Continua dopo la foto)

Gigi D’Alessio insieme ad una sua fan 26enne? L’indiscrezione

Ma le notizie di gossip non sono terminati qui. A quanto pare, anche Gigi D’Alessio, stando a Santo Pirrotta, avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di una sua fan. Stando a quanto scritto Il Fatto Quotidiano Magazine, il giornalista sarebbe stato in grado di fornire anche il nome: “Anche lui nel frattempo si è fidanzato sta con una fan: Denise, più giovane di lui di 26 anni”.

In poche parole, dopo la fine della loro storica relazione sentimentale e la nascita del figlio Andrea che ormai ha dieci anni, pare che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sorridano ancora una volta all’amore.

Al momento non ci sono conferme né smentite sul gossip

Indiscrezioni che hanno lasciato senza parole i fan dei due cantanti. Tuttavia, almeno per il momento non c’è nessuna conferma ma nemmeno smentite da parte di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Una notizia di gossip che è stata riportata a Ogni Mattina di Adriana Volpe. Nel frattempo, molti fan del cantautore napoletano sono rimasti delusi per la posizione di Arisa al 71esimo Festival di Sanremo.

Infatti, Rosalba Pippa con il brano ‘Potevi fare di più, scritto proprio dal partenopeo non ha raggiunto nemmeno il podio. In molti avevano visto una dedica romantica alla sua ex compagna Anna Tatangelo facendo sperare in un grande ritorno fiamma.