Uomini e Donne, anticipazioni dell’11 marzo: Gemma chiude con Castaldo, Gianni ritiene volgare Sabina

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Il nuovo appuntamento partirà con una sfilata ma nello stesso tempo ci saranno anche delle forti discussioni tra lo storico opinionista Gianni Sperti e la dama Sabina. Successivamente si passerà a Gemma Galgani che deciderà di chiudere la conoscenza con Cataldo.

Il cavaliere vorrà rimanere in studio, ma dopo uno scontro verbale con l’opinionista e il rifiuto della 71enne piemontese andrà via dal programma. Cos’altro accadrà nella puntata in onda giovedì 11 marzo 2021? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati forniti da Il Vicolo delle News.

Sfilata al Trono over: Gemma dà della volgare a Sabina

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne svelano che si partirà con la sfilata delle dame. Il tema è “Scacco al re: sedotto e conquistato“. La prima ha sfilare sarà la dama torinese Gemma Galgani che imiterà l’attrice Charlize Theron nella storica pubblicità del profumo “J’adore” Dior.

Nello specifico, la 71enne uscirà da una vasca piena di palloncini dorati, naturalmente con forti critiche da parte della sua acerrima nemica Tina Cipollari ancor prima che la piemontese facesse il suo ingresso in studio. Poi sfilerà quasi tutto il parterre femminile. Alla fine vincerà Sabina vestita da segretaria che farà uno spogliarello e verrà apprezzata da tutti, compresa l’opinionista frusinate. Mentre Gianni Sperti la riterrà estremamente volgare.

Gemma Galgani chiude con Cataldo

Gli spoiler dell’appuntamento di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, rivelano anche che Gemma Galgani la sera prima era uscita con Cataldo. La dama torinese in trasmissione dirà che ci sia stato imbarazzo e per tale ragione ha deciso di chiudere la frequentazione. Il cavaliere negherà dicendo di essersi trovato abbastanza bene con lei e che sarebbe disposto anche ad uscire con dal dating show di Maria De Filippi in sua compagnia. A quel punto interverrà Maurizio i poeta che incolperà la 71enne piemontese di questo imbarazzo a causa del suo modo di porsi in tali circostanze.

Cataldo chiederà di rimanere in trasmissione e Gianni Sperti lo attaccherà duramente dicendo di voler corteggiare Gems solo per visibilità e non per un reale interesse nei suoi confronti. Quindi si dirà disposto a rimanere nel caso lei in futuro cambiasse idea, la torinese negherà che questo sia possibile e dunque il cavaliere lascerà lo studio.