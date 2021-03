Alba Parietti furiosa dietro le quinte di Live: “Abbiate la compiacenza di aspettare che io vada via” (VIDEO)

Alba Parietti su tutte le furie: il motivo

Dopo aver chiarito alcune divergenze con la padrona di casa Barbara D’Urso, da quasi un paio d’anni Alba Parietti fa parte della sfilza di opinionista dei suoi format televisivi. La madre di Francesco Oppini infatti, è una delle opinioniste fisse di Live Non è la D’Urso, il programma domenicale di Canale 5.

E proprio nel backstage della trasmissione di Lady Cologno, la soubrette torinese avrebbe sentito qualcuno parlar male di lei alle sue spalle. Stando a quanto si legge su Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, la donna si sarebbe avvicinata alle malelingue facendo presente che sentito udito tutto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sarebbe accaduto nel backstage dello studio 11 di Cologno Monzese.

L’indiscrezione del magazine Chi sulla Parietti

Sul settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini è stata riportata una notizia che riguarda Alba Parietti, madre di Francesco Oppini ed opinionista di Barbara D’Urso. “Dietro le quinte di “Live – Non è la D’Urso”, Alba Parietti, mentre stava per entrare in studio, ha udito parole poco carine nei suoi confronti. È tornata indietro e si è affacciata al camerino dicendo: ‘Almeno abbiate la compiacenza di aspettare che io vada via’. A chi si riferiva l’Alba furiosa?”, c’è scritto sulla nota rivista Chi. (Continua dopo il video)

“Tu sposti sempre l’attenzione da un’altra parte”

Alba Parietti non è convinta dai racconti di Maria Teresa Ruta. Troppe versioni diverse? #noneladurso pic.twitter.com/Sf9d6hQZNV — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 21, 2021

La lista degli ospiti della puntata di Live Non è la D’Urso di domenica scorsa

Nel periodico diretto da Alfonso Signorini non è stato fatto nessun nome. Ma sul web sono iniziati i primi toto nomi prendendo spunto dalla lista degli ospiti dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso in onda domenica scorsa su Canale 5.

Qualche giorno fa infatti, sono apparsi nello studio 11 di Cologno Monzese: Floriana Secondi, Pasquale Laricchia, Fedro, Antonella Elia, Pietro Delle Piane, Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta, Patrizia Groppelli. Ma anche Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, Federico fashion Style, Vladimir Luxuria e Caterina Collovati. Chi avrà fatto fatto arrabbiare Alba Parietti per aver parlato male di lei alle sua spalle?