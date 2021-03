Uomini e Donne anticipazioni oggi: Gemma indecisa, nuove liti al trono over

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne dovrebbero riportare quanto registrato il 2 marzo. In tale occasione assisteremo, come di consueto, all’ingresso di Gemma, la quale si siederà al centro dello studio e racconterà come sia andata la settimana appena trascorsa.

Successivamente, poi, ci saranno nuove dinamiche che coinvolgeranno i membri del trono classico. I due tronisti, invece, approfondiranno le conoscenze con alcune corteggiatrici, specie Massimiliano è stato colpito da due nuove ragazze attivate da poco.

Anticipazioni oggi: Gemma molto indecisa

La puntata di giovedì 11 marzo di Uomini e Donne sarà parecchio agitata secondo le anticipazioni. Come al solito si comincerà con la dama bianca. Gemma Galgani ha avuto un disguido con Cataldo. Dopo che quest’ultimo l’ha messa alla prova facendole delle avances alquanto sfrontate, la dama si è parecchio irrigidita. Nella messa in onda della puntata di ieri, infatti, Gemma ha detto che non avrebbe voluto incontrarlo. Oggi, dunque, scopriremo se la donna è rimasta sui suoi passi, oppure se ha concesso un’altra chance al suo spasimante.

La Galgani, inoltre, ha conosciuto anche altri corteggiatori e con alcuni di essi ha avuto modo di approfondire la conoscenza durante la settimana. Sarà riuscita la protagonista a restare colpita da qualcuno? I dubbi sono tanti considerando quella che è stata la sua reazione nel momento in cui li ha visti per la prima volta. Ad ogni modo, la puntata verrà animata anche dagli opinionisti che non perderanno occasione per stuzzicare la torinese.

Intrighi e nuove scoperte a Uomini e Donne

Al trono over di Uomini e Donne, inoltre, secondo le anticipazioni della puntata di oggi, pare che si creeranno delle dinamiche parecchio intricate. I protagonisti più discussi sono, sicuramente, Luca, Gero e Alessandro. I tre cavalieri stanno uscendo con diverse donne. Il primo sta approfondendo la conoscenza con Angela, Elisabetta e Federica. Il secondo, invece, riceverà la visita di nuove dame, mentre il terzo dirà di essere uscito con Maria, dopo che Elisabetta gli ha dato buca.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, vedremo che Massimiliano racconterà a che punto si trova con le sue corteggiatrici. Dopo aver conosciuto cinque ragazze nuove ha deciso di approfondire solo con due. Giacomo, invece, sarà un po’ più impacciato. Infine c’è Samantha, la quale paleserà la sua attrazione per un membro del trono classico.