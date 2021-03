Carlotta Dell’Isola asfalta Alfonso Signorini che è rimasto deluso da lei: “Senza copioni o frasi standardizzate”

Alfonso Signorini deluso da Carlotta dell’Isola

Nel nuovo numero in edicola del magazine Tv Sorrisi e Canzoni è contenuta una lunga intervista ad Alfonso Signorini. Conduttore che per cinque mesi e mezzo è stato alla guida del Grande Fratello Vip 5. Il direttore del periodico Chi ha confessato chi sono i suoi tre concorrenti preferiti del reality show di Canale 5. Inoltre, ha anche detto che l’inquilina che più l’ha deluso è stata Carlotta Dell’Isola.

Dopo aver letto le frasi del giornalista, a distanza di qualche ora l’ex partecipante di Temptation Island ha risposto a tono al conduttore rivendicando il diritto di poter essere sé stessa. Inoltre, l’ex gieffina ha spiegato per quale motivo è apparsa diversa rispetto alla sua esperienza nel programma estivo prodotto da Maria De Filippi.

La replica dell’ex gieffina alle parole del conduttore

Attraverso i suoi canali social, l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola ha voluto replicare ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo infatti, sarebbe rimasto delusa della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. “Ci ho pensato molto prima di rispondere, ma dato che a rilasciare la dichiarazione di cui tutti parlate è stata una persona per la quale provo profonda stima. Ci tenevo a sottolineare che: “Carlotta non è un robot, è una persona per bene, educata, amicona”, ha scritto l’ex gieffina.

Quest’ultima inoltre, ha asserito di essere una ragazza che è abituata a chiedere permesso. Ma anche di avere rispetto per le persone più grandi di età e soprattutto ai padroni di casa. “Si avete capito bene, ai padroni di casa.. perché quando si entra dentro una casa abitata da dieci persone da ben tre mesi, quella non è casa tua. Ma di quelle persone ed io non ho fatto altro che comportarmi da brava ragazza quale sono”, ha affermato la ragazza.

Lo sfogo di Carlotta dell’Isola

Ma lo sfogo di Carlotta dell’Isola non è terminato qui. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha continuato così: “Si me lo dico da sola, perché ci tengo a sottolineare che non avrei mai voluto deludere nessuno, né tantomeno Alfonso. Ma Carlotta è anche questo: Carlotta è quella di Temptation Island e quella del Grande Fratello, piaccia o non piaccia”.

Poi ha fatto presente che non sa minimamente se la sua carriera sul piccolo schermo finirà qui o proseguirà dopo questo flop al GF Vip 5. “Comunque una cosa di certo la so’: io sarò sempre me stessa. Senza copioni o frasi standardizzate, un 50% la Carlotta esaurita che non pensa ma agisce e un 50% la Carlotta riflessiva e per bene. Ora che conoscete due dei miei tanti lati caratteriali, spero di non deludere più nessuno, ma di avere modo di far conoscere tutta l’altra parte di me”, ha concluso l’ex gieffina.