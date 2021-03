Isola dei Famosi, Daniela Martani aggredice Vera Gemma perché indossa una pelliccia per il freddo

Daniela Martani e Vera Gemma litigano per una pelliccia

La 15esima edizione dell’Isola dei Famosi non è ancora partita, ma sembra che alcuni naufraghi partiti per l’Honduras abbiano già avuto delle forti discussioni. A riportare questa notizia ci ha pensato nelle ultime ore il noto blog DavideMaggio.it. Ma cosa è accaduto? In poche parole sembra che Daniela Martani abbia aggredito verbalmente Vera Gemma, colpevole di aver indossato in questi giorni rinchiusi in un residence prima di partire per l’Honduras una pelliccia perché sentiva freddo.

Ormai lo sanno tutti che l’ex gieffina oltre ad essere vegana è anche un’animalista convinta. E chi la conosce sa che la donna non ha nessun timore a criticare chi indossa pellicce. A quanto pare, nel momento in cui abbia visto la compagna d’avventura con questa capo d’abbigliamento l’ex hostess sia andata su tutte le furie, attaccandola aspramente.

Vera zittisce la Martani

Sempre sul blog DavideMaggio.it, dopo aver reso noto che Daniela Martani abbia litigato con Vera Gemma prima della partenza per l’Honduras, ha anche riportato un altro retroscena clamoroso sull’Isola dei Famosi 15. A quanto pare la figlia di Giuliano Gemma non sarebbe rimasta a guardare, infatti avrebbe replicato agli attacchi dell’ex concorrente del Grande Fratello.

La ragazza infatti, le avrebbe detto che quella pelliccia non sarebbe vera. Una replica che avrebbe messo a tacere l’ex hostess dell’Alitalia, che giorni fa è stata pesantemente attaccata dal Codacons. Inoltre, è stato reso noto che Vera non sopporta più la Martani, quindi sarà una delle sue prime nominate.

Isola dei Famosi 2021: i naufraghi sono partiti per l’Honduras

Ma non è finita qui, infatti DavideMaggio.it ha anche reso noto che nelle ultime ore tutti i concorrenti della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi hanno preso l’aereo per raggiungere l’Honduras. Proprio in quei luoghi i naufraghi dovranno affrontare questa difficile avventura e solo uno riuscirà a trionfare e portarsi a casa 100 mila euro, di cui la metà verrà devoluta in beneficenza.

Per chi non lo sapesse, ecco i concorrenti ufficiali: Gilles Rocca, Valentina Persia, Paul Gascoigne e Angela Melillo. Ma anche: Elisa Isoardi, Carolina Stramare, Vera Gemma, Akash Kumar, Drusilla Gucci, Brando Giorgio, Awed e il Visconte Guglielmotti. Conduce Ilary Blasi, Massimiliano Rosolino inviato invece Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini opinioniste.