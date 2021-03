L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini salta causa Covid: spunta il nome di Tommaso Zorzi

Elettra Lamborghini positiva al Coronavirus

Qualche settimana fa Mediaset e Magnolia hanno reso noti i nomi degli opinionisti che affiancheranno Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 15. Un’edizione che prenderà al via lunedì prossimo e che già sta perdendo pezzi. Infatti, dopo l’addio della concorrente Carolina Stramare, ora a dare forfait ci ha pensato Elettra Lamborghini.

Nella mattinata di mercoledì, dopo aver fatto un normale tampone di routine, la ricca ereditiera è stata trovata positiva al Coronavirus. Di conseguenza è scattato l’isolamento domiciliare.

Elettra Lamborghini sostituita da Tommaso Zorzi? L’ipotesi

Per tale ragione Elettra Lamborghini non potrà essere presente nello studio de L’Isola dei Famosi 15 durante il primo appuntamento previsto per lunedì prossimo. Ma con molta probabilità anche per i successivi due. La produzione del reality show si è costretta a ricorrere ai ripari trovando un sostituto temporaneo alla cantante emiliana. Sul noto portale Tv Blog, è stato fatto il nome dagli autori del programma di Canale 5 sarebbe quello di Tommaso Zorzi.

“Si starebbe però valutando proprio in queste ultime ore la possibilità di affiancare un opinionista, o una opinionista come sostituto o sostituta di Elettra Lamborghini ad Iva Zanicchi. Fra i nomi sul tavolo della produzione in pole position c’è quello di Tommaso Zorzi, il recente vincitore del Grande Fratello Vip 5. Lui potrebbe quindi prendere parte ad un reality show stavolta nel ruolo di opinionista, dopo aver vestito, con grande successo, i panni di concorrente”, si legge sul sito.

Tommaso Zorzi spiega perché ha detto no a L’Isola dei Famosi 15

Anche se il portale Tv Blog dà per certo il nome di Tommaso Zorzi come sostituto di Elettra Lamborghini non è ancora cosa certa. Ricordiamo infatti, che in una recente intervista il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha spiegato per quale motivo ha rifiutato di fare l’opinionista proprio de L’Isola dei Famosi 2021.

“Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”, ha detto il rampollo meneghino. Gli autori, Ilary Blasi e la produzione riusciranno a convincerlo? Staremo a vedere.