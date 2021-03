Isola dei famosi 2021, scoppia la prima lite tra due naufraghe: di chi si tratta e perché

L’Isola dei famosi 2021 aprirà ufficialmente i battenti lunedì 15 marzo e già pare sia scoppiata la prima lite tra due naufraghe. I concorrenti sono già partiti per l’Honduras a seguito della quarantena obbligatoria a cui hanno dovuto dare luogo.

Ebbene, proprio durante la loro permanenza in hotel, tra due dame, molto eccentriche, è scoppiata una lite abbastanza accesa. Le protagoniste di questo scontro sono Vera Gemma e Daniela Martani.

La lite tra due dame dell’Isola dei famosi

Entrambe le donne sono famose al pubblico per avere una personalità parecchio forte e un carattere peperino. Ancor prima di dare il via all’edizione 2021 dell’Isola dei famosi, infatti, le due dame hanno dato luogo ad una lite. Stando a quanto rivelato dal sito di Davide Maggio pare che tutto sia cominciato nel momento in cui i futuri concorrenti si sono incontrati a Milano per andare in hotel e svolgere la quarantena obbligatoria a causa del Covid.

In tale occasione, le due avrebbero cominciato a mostrare un’antipatia reciproca alimentata da un dettaglio in particolare. Nello specifico, la Martani pare abbia attaccato pesantemente la sua compagna di questa avventura per aver indossato una pelliccia. Vera, dal canto suo, si sarebbe difesa in un secondo momento dicendo che fosse sintetica. Daniela, però, non sembra abbia abboccato alle sue parole, pertanto, sembra sia scoppiata proprio un’accesa discussione.

Elettra assente e altri dettagli

Successivamente, poi, tutti i concorrenti hanno dato luogo alla quarantena in hotel e da pochi giorni sono partiti per l’Honduras per cominciare ad ambientarsi. Per il momento non sappiamo se la lite tra le due partecipanti dell’isola dei famosi 2021 abbia avuto dei risvolti o se entrambe abbiano deciso di deporre l’ascia di guerra per fare pace. Fatto sta che sia Daniela sia Vera rappresentano due personalità in grande contrasto, pertanto, è altamente probabile che diano luogo ad accesissime dinamiche nel reality show.

Il programma, ricordiamo, che partirà su Canale 5 lunedì 15 marzo dalle ore 21.30 circa. Alle redini ci sarà Ilary Blasi, accompagnata in studio da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, però, non sarà presente a causa del Covid, pertanto, non ci resta che attendere maggiori informazioni per capire quando potrà cominciare a ricoprire il suo ruolo di opinionista. Inoltre, si vocifera che Mediaset stia pensando di sostituirla con un personaggio speciale, forse Tommaso Zorzi. Non ci resta che attendere per saperne di più.