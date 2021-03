Serena Bortone su Vittoria Schisano: “È stata sgradevole”. L’attrice replica: “Irritante”

Le nuove dichiarazioni di Serena Bortone

Lo scorso dicembre, in una puntata di Oggi è un altro giorno sono volate scintille tra Serena Bortone e Vittoria Schisano. A distanza di mesi la conduttrice e l’attrice sono tornati a confrontarsi. Recentemente il volto Rai ha commentato in un’intervista il botta e risposta con la sua ospite dimostrando di non di essere rimasta della sua idea per quanto accaduto in diretta televisiva.

Quando le hanno chiesto di dire la sua su tale vicenda, la Bortone senza giri di parole ha detto: “Vittoria Schisano. Se ne è parlato anche troppo e non voglio fare altra pubblicità a una signora che è stata così sgradevole. Contestò la clip di un film che aveva girato quando era ancora Giuseppe. Io sono molto chioccia con chi lavora con me e ho sentito il dovere di difendere la mia autrice”.

La replica di Vittoria Schisano su Instagram

Dopo le recenti dichiarazioni di Serena Bortone è arrivata la replica da parte di Vittoria Schisano. L’ex partecipante di Ballando con le Stelle lo ha fatto attraverso un post condiviso sul suo seguitissimo account Instagram.

A corredo di uno scatto che riprende l’intervista della padrona di casa di Oggi è un altro giorno, l’attrice ha replicato in questo modo: “Cara Serena, ancora una volta non hai colto l’occasione per chiedermi scusa, anzi sei rimasta ferma nei tuoi pensieri così ristretti. Come ho detto in trasmissione, prima di difendere le persone che lavorano con te (sentimento legittimo) dovresti preoccuparti di mettere a loro agio i tuoi ospiti”. Ma le dichiarazioni della Schisano non sono terminate qui.

Le ragioni della rabbia di Vittoria Schisano

Dopo un primo sfogo, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle è tornata sulle ragioni che l’avevano portata a ribellarsi in diretta tv nel programma pomeridiano di Rai Uno, Oggi è un altro giorno.

Vittoria Schisano ha continuato così: “Quando sono stata invitata nel tuo programma e mi è stato chiesto di parlare del mio presente e del mio futuro ho accettato ad una condizione, ovvero di non parlare per l’ennesima volta del mio passato: non rinnego nulla e vado orgogliosa della storia e del messaggio che porto sulla mia pelle ma decido io come portare avanti le mie battaglie”